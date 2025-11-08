Cimavilla dice adiós a Las Cuatro Esquinas con flores, aplausos y alabanzas a sus albóndigas Gigia califica de «pérdida importante» la mudanza de la histórica carnicería a Laviada. «Es un síntoma más de lo que está sucediendo en el barrio»

8 de noviembre 2025

Aplausos, ramos de flores y hasta pancartas en las que se podía leer: «Recordaré siempre tus albóndigas». Han sido 46 años los que la carnicería Las Cuatro Esquinas ha pasado en la calle Rosario. Y este sábado fue su último día abierta al público en Cimavilla, Gijón, de ahí que vecinos, clientes y amigos no dudaran en acercarse y darla un poco del cariño que las trabajadoras les han brindado durante tanto tiempo.

La carnicería vendía comida preparada hecha en el obrador que tiene en el número 40. En un principio, quiso aunar ahí el negocio para seguir en el barrio alto, pero resultó imposible. La necesidad de adaptarlo a la normativa actual más asumir el coste de dos locales simultáneos abiertos determinó la decisión de mudarse. En Laviada tendrán carnicería y cocina en un mismo espacio. «Esto hará que las chicas no estén de aquí para allí todo el día. Va a ser más cómodo para ellas», explicó Yoli. Tanto su hija, Laura Castaño, como Paula y María, las empleadas, tienen «pena» por dejar el barrio e «ilusión», a su vez, por la nueva etapa que está a punto de comenzar.

Desde 1979

«Esto no es un adiós, es un hasta luego», dijo María Nones, a quienes todos conocen como Yoli, que abrió en 1979 este negocio ahora regentado por su hija, Laura Castaño, junto a las trabajadoras María Tomás y Paula San Martín. El negocio se traslada a la calle Infiesto, decisión, insiste, motivada por el coste de tener abiertos al público dos locales que ahora pondrá en venta.

«Es un momento muy triste porque son muchos años», dijo con la voz entrecortada. A sus 67 años, Yoli ya lleva cinco jubilada, pero la «más de media vida» que lleva en el negocio hace que siga ligada a él. No es de Cimavilla, pero a estas alturas se siente una más. Nació en Somió, se crió en Granda y desde los 21 años estuvo ligada al barrio alto, que para ella es «un pueblín, porque aquí nos conocemos todos» y siempre se han ayudado los unos a los otros. Tanto es así que recuerda que siempre «cuando decías que tenías frío, un vecino te bajaba rápidamente un café».

Desde 1979 hasta ahora la vida ha cambiado. «Cuando llegué había montones de tiendas, pescaderías, carnicerías... ¡De todo!», recuerda Yoli. «Ahora el barrio es muy turístico. Hay muchos alojamientos y bares, pero negocios pocos», lamenta.

«Creaban tejido social»

El último día fue muy especial. Sin que ninguna de ellas se lo esperara, vecinos y amigos se presentaron con ramos de flores y la promesa de que irán a visitarlas al nuevo local. «Siempre han estado dispuestas a ayudar y crear tejido social», resaltó el presidente da la asociación vecinal Gigia, Sergio Álvarez. «Perder una carnicería es un síntoma más de los que está sucediendo en Cimavilla. Se está llevando a la turistificación del barrio y se pierden negocios importantes que también son un punto de encuentro que contribuyen al tejido social». Sin Las Cuatro Esquinas, Brisamar resiste ya como única carnicería en un barrio donde hace lustros que no hay pescadería.

