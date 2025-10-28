Cinco platos «por la paz»: así es el menú que aúna comida palestina y judía en Gijón Los alumnos de la Escuela de Hostelería elaboraron cinco recetas típicas de las cocinas árabe y kosher para «promover la integración» desde los sabores

Fue el primer día del servicio de aula-restaurante del curso en la Escuela de Hostelería de Gijón, una actividad donde los alumnos de cocina y servicios realizan llevan a cabo prácticas reales en un comedor con público. Pero el de este martes no fue un menú cualquiera. Entendiendo la gastronomía como un lenguaje universal que se manifiesta a través de los sabores, plantearon un menú «especial» que promoviese «la integración, la convivencia y la paz» a través de la cocina.

Así nació el 'menú por la integración y por la paz'. Bajo el lema 'la paz también se cocina: con respeto, empatía y sabor', los alumnos prepararon cinco platos inspirados en la gastronomía de Oriente Medio, concretamente de comida típica de la cocina árabe-palestina y de la cocina kosher-judía.

Un trabajo en equipo desarrollado por 26 alumnos de primer año de Dirección de Cocina, divididos en dos grupos (13 elaboran el menú y otros 13 preelaboran y apoyan, ya que hoy tienen otro servicio de comedor con menú degustación) y nueve alumnos de segundo curso de Servicios en Restauración, que se encargaron de servir el menú y decorar el comedor con palomas de la paz en papel que depositaron en cada una de las mesas.

«Plus de complejidad»

Aunque los alumnos tienen una parte de cocina internacional en sus módulos, «nunca se había hecho un menú tan especial y tan específico, porque es comida árabe-palestina y kosher-judía, lo cual requiere una elaboración especial y el uso de determinados ingredientes», explicó el director de la Escuela de Hostelería, Roberto Suárez, quien aclaró que para los alumnos conlleva «un plus de complejidad», al ser comida con la que no están tan familiarizados.

El menú, previsto para 40 comensales, consistió en un aperitivo de ensalada kosher y baba ganoush, un entrante de falafel con tahini, un primer plato de pescado –en el que sirvieron shakshuka de corvina–, un segundo plato de carne –musakhan, tradicional de la cocina palestina– y postres, que consistieron en knafeh (dulce de queso y masa kataifi) y malabi (crema aromatizada con agua de rosa). Todo ello por 17 euros, bodega aparte.

Agradecimiento simbólico

La Escuela de Hostelería aprovechó la ocasión para invitar a comer a representantes de organizaciones de ayuda humanitaria y «agradecer simbólicamente» su trabajo e implicación. Entre ellos estaban el presidente nacional de Médicos del Mundo, José Fernández; el coordinador del grupo de acción de Amnistía Internacional en Gijón, José Ignacio Velasco; la responsable territorial adjunta de Accem, Lorena Iglesias; la técnica de proyectos en Asturias de Asamblea de Cooperación por la Paz, Alejandra Fajardo, o la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto. También asistió la edil socialista Carmen Eva Pérez.

