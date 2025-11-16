El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Exjugadores y entrenadores del equipo de fútbol de Duro Felguera que acudieron a la espicha en Viñao.

Cine de día, fiesta de noche

Los cinéfilos llenan salas y disfrutan con las actividades complementarias programadas en el FICX

Carmen del Soto

Carmen del Soto

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Desde el pasado viernes, en que con su gala inaugural dio comienzo la 63ª edición del FICX, las colas han vuelto a Gijón para llenar las salas de cine donde se proyectarán 200 películas. Entusiasmados se mostraron su director, Alejandro Díaz, y su programador, Tito Rodríguez, con los títulos a concurso, tanto en su vertiente de cine independiente como en el apartado de cine infantil y juvenil 'Enfants Terribles', que patrocina EL COMERCIO.

Imagen de Galeria
Pablo Buey (La Tonada), Jayo Sánchez, el bodeguero Daniel Vidal, y los sumilleres Anna Dubeiko (Alalunga) y Dani González (Casa Gerardo)
Imagen de Galeria
La actriz Natalia Díaz y Tomás Cimadevilla ('Todos los lados de la cama') con el edil Jesús Martínez Salvador.
Imagen de Galeria
Carlos Chamarro, Patricia Conde y Arturo Valls en la fiesta que tuvo lugar en el CCAI.
Imagen de Galeria
El director argentino Lisandro Alonso y Félix Domínguez.
Imagen de Galeria
Massiel, que recogió un premio, con su amigo Manuel Bayona, exgerente del Hospital de Cabueñes.

1 /

Las fiestas, actividad complementaria con pinchadas y conciertos que también forman parte del éxito del FICX, arrancaron en el patio del Antiguo Instituto, para recibir a cineastas, autoridades y patrocinadores. Allí se dejaron ver Arturo Valls, presentador de la gala; las actrices Patricia Conde y Natalia Díaz –ésta con su pareja el productor Tomás Cimadevilla–; el actor Carlos Chamarro; y Rodrigo Cuevas, que se las ingenió para que todos acabasen bailando con él.

Y prueba de que Gijón es una ciudad que ama el cine es que con sólo cuatro ediciones, el Wild Oceans Filmfest, que dirige Fernando González Sitges, también triunfó y llenó. Especializado en documentales sobre la protección de las especies marinas y la conservación de los océanos, las proyecciones han tenido lugar recientemente en el Bioparc Acuario de Gijón, que dirige Alejandro Beneit. Asimismo, hubo charlas y encuentros, como el mantenido con la naturalista Odile Rodríguez de la Fuente, al que asistió la alcaldesa Carmen Moriyón. Y una gala de clausura con entrega de premios y cóctel en los que estuvieron presentes el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios; José Maldonado, presidente de Rain Forest, y su vicepresidente Tomeu Pons, con su hijo Daniel Pons que es consejero delegado; y Susana Acle, responsable veterinaria e investigadora del acuario junto a su plantilla.

En otro orden de cosas, los jugadores que formaron parte del equipo de fútbol de Duro Felguera disfrutaron de una espicha en Viñao. Fundado en 1987 y activo durante veinte años, el equipo participó en la liga asturiana de deporte laboral, siendo campeón en varias ocasiones. Palmarés al que hay que sumar cuatro campeonatos de España y un subcampeonato de Europa. Exjugadores y entrenadores de la época acudieron a esta cita, promovida por Mendoza y del Valle, y con Paulino Iglesias de colaborador.

En el restaurante La Tonada de La Guía fue presentado el vino Confidencial. Un 100% verdejo, de elaboración artesanal y del que sólo existen 224 botellas numeradas. Con 16 meses en barrica, ha pasado otros 8 bajo tierra, protegido por la oscuridad y el silencio. Así lo explicaron el bodeguero Daniel Vidal –que junto a su hermano Sergio dirige la bodega Viña Dammis en La Seca (Valladolid)– y Jayo Sánchez, su distribuidor para Asturias.

