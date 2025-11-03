Cine al rescate de los océanos El Acuario de Gijón estrena su cuarto festival Wild Oceans con una película que documentó cuatro de las siete especies de tortugas marinas

Qué lleva a una persona a aislarse meses y meses sin contacto humano para descubrir especies de tortugas? La película 'Turtle Walker' proyectada ayer en el arranque de la cuarta edición del festival Wild Oceans del Bioparc de Gijón quiso contestar a esta pregunta siguiendo la historia de Satish Bhaskar, quien en la década de 1970 recorrió las costas de la India y las islas de Andamán y Nicobar para localizar y proteger playas de anidación de tortugas marinas. Esta experiencia hizo que Bhaskar fuera la primera persona en documentar y mapear cuatro de las siete especies de tortugas marinas que existen.

«Queríamos honrarle y que fuera a través de actividades de expansión de la actividad de conservación marina, no solo en la India, sino también fuera», explicó la productora Jill Ferguson. Durante la proyección, se puede ver la marcada relación entre Bhaskar y la naturaleza, así como su pasión y su sacrificio. Décadas después, la película revisa su legado frente a los nuevos desafíos como el cambio climático o la pérdida de hábitats. En este sentido, Ferguson explica que «en estos cinco años hemos colaborado con organizaciones, gobiernos... para ayudar a que se expanda y consolide este trabajo en la India».

La actividad humana afecta directamente a estos hábitats pero se mantiene la esperanza: «ha habido una recuperación de hábitats muy buenas. La última arribada ha superado todos los récords. Hablamos de miles de tortugas en una anidación». Dentro de los programas que han hecho hay uno de «ayuda para animales varados», explica Ferguson. Algo similar a lo que aquí, en Gijón, hace el Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAMA). Tras la película, se realizó un coloquio moderado por Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación del Bioparc, en el que participó el etólogo y divulgador Álex Avello.

Tobias Nowlan, Alejandro Beneit, Fernándo González Stiges, Carmen Moriyón, María Gálvez, Álex Avello, Jill Fergusón y Rodrigo Pintueles posan durante la presentación de la cuarta edición del Wild Oceans Film Fest en el Bioparc Acuario de Gijón.

Fernándo González Stiges, director del festival, y Alejandro Beneit, director del Bioparc Acuario de Gijón, oficiaron la presentación de la cuarta edición del festival que durará hasta el sábado y que tiene como motor el papel de «las criaturas invisibles que sostentan el mar», indicó Stiges.

«Son la base. Quisimos hacer una analogía con nuestro papel en esto. Cada acción invisible, si las hacemos todos en conjunto, sería un resultado impresionante para ayudar al océano», añadió. En total se presentaron 530 películas de 78 países. «El nombre de Gijón empieza a resonar. Contamos con películas extraordinarias y productoras enormes como la BBC, Disney o National Geograpic», celebró Beneit. En la presentación participó la productora Jill Ferguson, el productor y director de 'Ocean con David Attenborough', Tobias Nowlan, la embajadora del Pacto Climático de la Unión Europea, María Gálvez, y el etólogo y divulgador, Álex Avello.

Este último habló sobre conseguir que la gente se involucre. «El camino de la conservación es muy fastidiado, pero cualquier herramienta es necesaria para comunicar: artículos, vídeos, documentales...», señaló. «Hay que transmitir historias auténticas, porque cuando amas algo lo quieres proteger». Además, pensando en el futuro, «hay que involucrar a los niños. Si se planta una semilla, el día de mañana tendremos mucho terreno ganado», concluyó.