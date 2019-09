«Toda la ciudad debería prepararse para la bici, pero con mucha educación vial» Manuel Cañete, Eve Blanco, María Ángeles Mallavibarrena y Aurelio Martín, en la mesa redonda sobre movilidad celebrada en la Escuela de Comercio. / PALOMA UCHA Aurelio Martín participó en una mesa redonda sobre movilidad urbana en la que se habló de la necesidad de hacer de Gijón «un lugar amable» SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN Martes, 17 septiembre 2019, 03:22

. Un nuevo modelo en el que se potencie el transporte urbano y se posibilite la circulación a las bicis, y la agilización de un necesario plan de movilidad fueron algunas de las cuestiones que se debatieron ayer en una mesa redonda sobre 'Nueva movilidad urbana: bicicletas y patinetes eléctricos', que se celebró en la Escuela de Comercio y que se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad. Aurelio Martín, concejal de Medio Ambiente y Movilidad y presidente del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, habló de la paralización del plan de movilidad. «Está en un cajón, pero hemos hablado con una empresa pública catalana para acelerar el estudio del impacto ambiental; vamos a intentar que se agilice y se busque la compatibilidad con el plan de movilidad regional». No obstante, añadió que están «redactando un borrador para la ordenanza de movilización; esta semana estará finalizado y en tres o cuatro meses estará funcionando». En este punto, María Ángeles Mallavibarrena, subjefa Provincial de Tráfico de Asturias, dijo que «hay un borrador parado por las circunstancias políticas, así que no tenemos nada concreto». El presidente Foro de la Movilidad, Manuel Cañete, afirmó que «éste no un debate de Gijón, sino de una normativa de Estado; la gente busca modelos de movilidad alternativo, esto es insostenible».

Eve Blanco, coordinadora de 8 Muyeres en Bici, insistió en que «hacer grandes vías y más aparcamientos atraen más coches. Hay que dar la vuelta a todo: potenciar las bicicletas, así ponemos un embudo a los coches, carriles bus para alcanzar más velocidad y que los vecinos hagan uso de los aparcamientos subterráneos; así haremos una ciudad más amable».

El concejal recordó que «hay un cambio evidente: los jóvenes no tienen la cultura de disponer de un coche propio», a lo que respondió Cañete: «El coche no es un elemento a perseguir; lo que hay que establecer por dónde ha de ir», y Mallavibarrena insistió en que «la calle no es un lugar de paso sino de convivencia, por lo que hay que concienciar a todos los ciudadanos de una convivencia solidaria y de la necesidad de compartir espacios».

Patinente en discordia

Respecto al patinete eléctrico, Martín insistió en que «es un fenómeno muy reciente pero intenso y ha venido para quedarse por lo que hay que regularlo, ya que hablamos de elementos que llegan a alcanzar una gran velocidad y que generan situaciones de riesgo, sobre todo para el peatón. En la nueva ordenanza se contemplará el riesgo del uso de los patinetes».

Blanco aseguró que «el modelo urbano se ha quedado obsoleto, hay que revertir; la ciudad no ha de estar al servicio de los coches, sino potenciar el transporte urbano. El patinete es una agente más, el problema de las ciudades son los coches, que hay que reducir en el centro y hacer aparcamientos disuasorios». Y dijo: «Mi visión es pensar en una pacificación de la ciudad, la ciudad 30 en la que podremos convivir todos: peatones, bicis, patines, una ciudad más lenta».

En este punto, Martín señaló que «la bici no es ya un elemento de ocio sino un elemento práctico para ir al trabajo o a la compra; se trataría de que toda la ciudad se preparara para la bici, con mucha señalización , con educación vial y convertir la mayoría de las calles en 30 ó 20». Cañete recordó que «la realidad que hay que contemplar es el elevado número de personas mayores que viven en las ciudades», y Blanco se preguntó que «¿ganar espacio público para qué, para peatonalizar para instalar terrazas?».

La charla, moderada por el periodista Pachi Poncela, llevó a una de las cuestiones pendientes: el metrotrén. «Debería estar más avanzado; es la gran oportunidad para articular la movilidad en Gijón y conectar todo. Sería un concepto muy rentable, que nos permitiría organizar, por ejemplo, el 'cementerio' de coches de Cabueñes; sería un cambio muy profundo», dijo el concejal, quien también se refirió a la reducción de emisiones de ruidos: «en octubre se presentará una nueva ordenanza».