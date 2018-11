«La ciudad se merece una estación en condiciones» Maite Martín. / J. PAÑEDA «Deben ser responsables con el dinero. No estamos para hacer un dibujo, guardarlo y que el siguiente repita lo mismo» Maite Martín. Asociación de Vecinos Jovellanos de la zona Centro I. V. GIJÓN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 03:39

Transformar la movilidad, reduciendo el tráfico privado en una de las zonas más saturadas de coches, y acercar el tren a unos vecinos que hace siete años vieron cómo se alejaba de sus casas, son junto a la eliminación de la barrera ferroviaria, las principales ventajas que ve en el plan de vías la presidenta de la asociación vecinal del centro.

-¿Qué supondría para su barrio la ejecución del plan de vías tal como está contemplado?

-Supondría todo: la comunicación con Cabueñes, que la gente pueda moverse por el centro de la ciudad dejando un poco de lado el coche privado, el soterramiento de las vías, que es primordial para no tener la ciudad separada en dos, y una estación de trenes y autobuses en condiciones y como se merece Gijón. Ninguna ciudad tiene una 'no estación' para los autobuses como la que hay aquí. Y la de tren está muy alejada. Porque aunque Gijón es asequible para ir andando a los sitios, es verdad que tardas mucho en llegar a ella. A la gente del centro, en concreto, le queda muy a desmano. Donde estaba la de El Humedal era ideal, porque además, cuando llegabas a Gijón tenías al lado la playa, la zona comercial... Ahora para coger el tren, en lo que te lleva ir en autobús hasta la estación casi te plantas en coche en Sama o en Oviedo.

-¿Cree que en estos años se ha tirado el dinero?

-Es lo que han hecho. Realmente tiraron nuestro dinero a la basura, porque todo está en unos papeles que no sirven para nada. No sé si se podría hablar incluso de malversación, pero lo que no puedes hacer es gastar estas cantidades en una cosa, para luego meterlas en un cajón y no darles utilidad. Llevamos mucho tiempo con esto, y además con una crisis muy grande. No estamos para hacer un dibujo, guardarlo y que el que venga detrás haga otro dibujo también para guardarlo. Este dinero es de todos y deberían ser responsables en su utilización.

-¿Ve posible que una actuación como el plan de vías pueda transformar la ciudad?

-Una buena comunicación siempre transforma la ciudad. E irá en beneficio de todo Gijón. Permitirá que gente de fuera puede establecer su empresa aquí, que se creen unas condiciones adecuadas para que los trabajadores puedan ir y venir, para poder acudir a actividades de ocio... Y para mantener el turismo una buena comunicación también es primordial.

-¿Gijón necesita la llegada de la alta velocidad?

-No tanto AVE como una buena comunicación de tren. No podemos tirar por la borda ni denostar las líneas de cercanías y de Feve, pero hay que mejorarlas y poner más frecuencias. El AVE la velocidad que pueda alcanzar para llegar a la ciudad tampoco va a ser tanta.