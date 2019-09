Ciudadanos «tiende la mano» a pactar los impuestos de 2020 renunciando al IBI diferenciado El concejal Rubén Pérez Carcedo, en un pleno. / JORGE PETEIRO «El PSOE debe decidir si nos prefiere como socios a nosotros o a Podemos, que le exigirá la renta social y remunicipalizar la ayuda a domicilio» I. VILLAR GIJÓN. Martes, 17 septiembre 2019, 00:44

Ciudadanos ofreció ayer al equipo de gobierno «negociar en profundidad su propuesta de ordenanzas fiscales para 2020 para intentar alcanzar un acuerdo sobre su aprobación», aunque con la «condición» de que se retire de la misma la propuesta de imponer un tipo del IBI más elevado (del 0,79% frente al 0,45% general) a los bienes con un valor catastral superior al millón de euros que estén dedicados a usos comerciales, hoteleros, hosteleros, de oficinas, de aparcamiento o de almacén.

«Les hemos tendido la mano y ahora la pelota está en su tejado. Que decidan si prefieren pactar con nosotros y sacar adelante unas ordenanzas moderadas que permitan mantener una baja presión fiscal y que no perjudiquen la actividad económica y la generación de empleo, o si prefieren hacerlo con Podemos», planteó el concejal Rubén Pérez Carcedo. El edil advirtió al PSOE de que si opta por la segunda opción la formación morada «no solo le va a exigir la implantación del IBI diferenciado, sino que a lo largo de la futura negociación de los presupuestos pedirá probablemente la implantación de la renta social, que todos sabemos el perjuicio económico que ha causado al Ayuntamiento, y medidas ilegales como la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio».

Los concejales de PSOE y Ciudadanos suman mayoría absoluta en el Pleno, al igual que PSOE y Podemos. Por eso Pérez Carcedo invitó a los socialistas a «decidir con qué socio quieren abordar todo este proceso», extendiendo la oferta sobre las ordenanzas fiscales también a la próxima negociación de las cuentas de 2020. «Queremos evitar que ambas cosas vuelvan a depender del apoyo de Podemos, porque sabemos las consecuencias tan negativas que supusieron los acuerdos que alcanzó con ellos el anterior gobierno de Foro», apuntó. Y explicó que su empeño en que se renuncie al mencionado tipo diferenciado del IBI se basa entre otras cuestiones en que «sería soportado por los hosteleros, comerciantes, pequeños empresarios y autónomos que tienen oficinas o locales alquilados en esos inmuebles, así como por los usuarios de los aparcamientos y quienes se alojen en los hoteles, con lo que también perderíamos competitividad como destino turístico». Añadió a la lista de perjudicados a las empresas instaladas en el Parque Científico y Tecnológico, «que es el motod económico de la ciudad».

El edil de Ciudadanos apuntó que la retirada de esa medida no supondría la aceptación automática del resto de subidas propuestas, «aunque sí serían negociables y creemos que hay posibilidades de alcanzar un acuerdo». De ellas, «los dos aspectos donde más diferencia tenemos con el equipo de gobierno son la EMA y Emulsa, aunque también queremos mirar uno a uno los precios que proponen subir en el Patronato Deportivo. Lo que sean subidas justificadas, para prestar un mejor servicio al ciudadano, contará con nuestro apoyo. Pero lo demás no. No se trata de subir por subir».

Por otra parte, ayer salieron adelante en sus respectivas juntas rectoras las modificaciones propuestas en los precios públicos de las fundaciones de Cultura -entre ellos la gratuidad universal de los museos municipales, que tuvo el voto en contra de Foro y la abstención de PP, Cs y Podemos- y Servicios Sociales.