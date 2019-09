Clase magistral de Sergio Rama a once mujeres en situación de desempleo Sergio Rama y Natalia González, en el centro, con las mujeres del CISE. / ARNALDO GARCÍA El chef preparó un cachopo y carne salteada con vegetales en el marco de un curso del Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo O. E. GIJÓN. Viernes, 13 septiembre 2019, 02:09

Mercedes Arias tiene 43 años, está en paro y cada vez le gusta más cocinar. Ayer pudo hacerlo junto al chef Sergio Rama. Estaba encantada. No solo por todo lo aprendido, sino porque Rama se ofreció a guiar a Mercedes o a cualquiera de sus compañeras si en el futuro optan por emprender en el mundo de la gastronomía. Mercedes forma parte del grupo de once mujeres que están participando en un curso organizado por el Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo (CISE) desde el mes de junio y hasta diciembre. Como explica la directora de la entidad, Pura Gil, se trata de ofrecer a mujeres «con dificultades de empleabilidad, una formación en cocina, catering, alimentación y nutrición, alérgenos, menús especiales...» Y no solo eso, sino también nociones para que ellas mismas puedan emprender, así como otro tipo de habilidades sociales.

En medio del curso, ayer fue un día especial: master class del chef Sergio Rama, asesor de Ternera Asturiana y al frente de La Cocina de Laboral. «Hay que estar en estas iniciativas siempre, nos enriquece a todos. Y quien no quiera estar, se lo pierde», afirmó satisfecho Rama al término del encuentro. Durante algo más de una hora compartió cocina con las mujeres, con las que preparó «carne salteada con vegetales, con un toque asiático, carne a la plancha y un cachopo». Como no podía ser de otro modo, Rama les habló de todas las propiedades de la ternera asturiana. «Ha sido fantástico. Han tenido una respuesta muy positiva, muy cariñosa, tienen mucha ilusión. Esto te recarga de energía».