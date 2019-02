«En cada clase hay uno o dos niños con dislexia y muchos no lo saben» Luz Rello, especialista en dislexia, en Canal 10. / PALOMA UCHA Luz Rello, una de las mayores especialistas en la materia, ha presentado en Asturias su programa de ejercicios para la mejora de habilidades O. ESTEBAN Miércoles, 27 febrero 2019, 12:04

Es licenciada en Lingüística y doctora en Informática, investigadora en Carnegie Mellon University, fundadora de la empresa social Change Dyslexia, Premio al Joven Investigador Europeo 2013, Innovador Social del Año por MIT Technology Review en 2014, Premio Princesa de Girona en 2016 y fue incluida en la lista Forbes 30 Under 30 de 2017. Y, además, es disléxica. Luz Rello es, sin duda, una de las especialistas que más sabe de ese tema en España y docentes de Asturias tuvieron la oportunidad de escucharla hace unos días, ya que ofreció una formación en el Centro del Profesorado y Recursos. En una entrevista en ,La Lupa,, en Canal 10, Rello, explicó claramente que la dislexia es «una dificultad específica de aprendizaje que afecta a la lectura y la escritura, que tiene un origen neurobiológico y que es universal, aparece en todas las lenguas». Una dificultad que afecta a miles de niños.

Existen diferentes estadísticas, pero la que Rello pudo realizar en una muestra de 40 colegios de la comunidad de Madrid concluyó que entre un 6 y un 7% de la población escolar tiene dislexia. Es decir, «en todas las clases hay uno o dos». Y, lo que es mucho peor», «la mayoría de los disléxicos no saben que lo son», ni sus profesores ni sus propios padres.

¿Despistados?

En el Reino Unido, por ejemplo, un estudio concluyó que tan solo un 4% de los afectados son conscientes. Entre otras cosas, porque «los propios disléxicos nos dedicamos a despistar», a aprender las frases de memoria para que el maestro no se dé cuenta de que no puedes leerla. Y si no consiguen despistar son tachados de despistados y «poco inteligentes», aunque el problema no tiene nada que ver con eso. Rello, por ejemplo, descubrió que era disléxia en quinto de Primaria, gracias a una profesora. Ahí acabaron las malas notas y los fracasos.

Autora del famoso libro 'Superar la dislexia', Rello trabaja ahora con un equipo interdisciplinar en la detección precoz y apoyo al tratamiento. En la página a www.changedyslexia.org está a disposición de todo el mundo un test gratuito de detección que, aunque no infalible, sí puede hacer saltar las alertas. Se recomienda para niños a partir de siete años. «No es un diagnóstico, es un semáforo rojo».

40.000 ejercicios

A partir de ahí, y en caso de saltar la alarma, la familia debería comenzar a trabajar con el equipo de orientación del colegio y los especialistas. Para completar ese trabajo, Rello ha diseñado el 'Dytective', todo un programa que incluye 40.000 ejercicios lingüísticos, tras ocho años de investigación y trabajo y que ayuda a los niños, a través del juego, a mejorar.

Un centenar de colegios de Madrid lo están aplicando con excelentes resultados. Luz Rello ha presentado la iniciativa a la Consejería de Educación, con el objetivo de que Asturias adopte también este sistema.