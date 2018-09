Las clases, vistas desde el pupitre Los jóvenes ensayan una de las escenas, protagonizada por César González, en el centro. / CAROLINA SANTOS Siete estudiantes diseccionan el sistema educativo en una obra de teatro IVÁN OTERO GIJÓN. Sábado, 1 septiembre 2018, 03:29

'Porque sí'. Este es el título de la obra de teatro que siete jóvenes representarán hoy a las 18 horas en el Centro Municipal Integrado de El Llano. «Es un análisis sobre el sistema educativo que forma parte de un estudio de investigación que hicimos el doctor. Javier Rodríguez y yo para la Universidad de Oviedo», cuenta Emilio Méndez, perteneciente al Departamento de Ciencias de la Educación de la institución académica. Además, él mismo es quién coordina el trabajo que hacen Agnes Ornia, Pablo Torre, José Ramos, César González, Brenda López, Fabiana García y Lucía González. Son jóvenes, tienen entre 14 y 19 años, «pero el 99% de las cosas son idea de ellos», dice Méndez.

«Una obra sin guion». Así la define Emilio Méndez, también docente, quien reconoce que el sistema educativo no le permite a los estudiantes la espontaneidad. «Es algo que observamos al analizar los estudios», explica. Unos estudios que se iniciaron hace dos años, después de, primero, «dar clases tres meses en el instituto Fernández Vallín y, hace un año, acudir a la asociación Adansi (que desarrolla actividades para personas con autismo), donde empecé a trabajar a partir de un programa de intervención basado en la improvisación y la espontaneidad». Así fue como concluí que «podía ser interesante unir gente del instituto y de la asociación en un proceso conjunto», cuenta. Y decidió que fuera en una obra de teatro «porque era lo que se había estado haciendo en las intervenciones». En 'Porque sí', los jóvenes exponen sus opiniones sobre el sistema educativo a través de historias que les han sucedido a ellos mismos.

«Hay cosas que dicen que son muy bonitas y otras que son críticas con el sistema», explica este investigador. Sin embargo, piensa que estos estudiantes en el escenario sí pueden expresarse libremente, cosa que «el sistema educativo no les permite». «Con lo cual, esto sí es una crítica negativa», apunta. Aunque no tiene guion, la obra tampoco es improvisada. El método «se llama 'verbatim theatre'», detalla Méndez. Y explica que en los estudios realizados «había entrevistas a estos siete jóvenes», que él cortó en audios de siete minutos. «Antes de empezar los ensayos los escuchaban e iban apuntando las historias que les sugerían: sobre el sistema educativo, sobre sus vidas... Y luego se lo contaban entre ellos y lo grababan», cuenta Emilio Méndez. Esta fue una parte fundamental en el proceso de creación de la obra. «Seleccionaron las más convenientes y lo que harán es contarlas», afirma. Pero será de manera diferente. Cada uno no contará su propia historia, sino la de otro compañero. De esta manera, la representación no tiene ningún protagonista. Todos lo son de un modo u otro y participan en cada una de las historias.

«Están preparadísimos», expresa su coordinador. Después de dos meses de duro trabajo, les toca actuar. Algo que, según afirma Méndez, afrontan «con muchas ganas». Además, declara que «es digno de mención el que hayan estado todo el verano ensayando. Se pasan aquí las mañanas, de 10.30 a 14 horas». También reconoce que «cuando lo propuse, pensé que no lo iba a querer hacer nadie». Pero no fue así. Y, ahora, destaca, «la experiencia de trabajar con ellos ha sido excelente. Tienen necesidad de expresarse y es fantástico darles la oportunidad». Una de las jóvenes, Lucía González, opina que «ha salido algo que creo que va a gustar».

El objetivo, afirman, es «plantear lugares de reflexión sobre la educación a través del teatro». Después de la obra habrá una charla en la que participarán docentes, únicos asistentes a la representación, y los siete jóvenes.