El club elude el requerimiento de Foro para que limpie la fachada y esperará a reunirse con el PSOE Su presidente, Javier Fernández, contestó el 23 de mayo al Consistorio esgrimiendo que lo que se les reclama excede del mero mantenimiento M. MORO GIJÓN. Lunes, 10 junio 2019, 01:45

El Sporting no piensa mover ficha ante el requerimiento que le ha hecho llegar el equipo de gobierno de Foro en funciones para que limpie la envolvente textil con el diseño artístico de Vaquero Turcios y lo deja claro. «A día de hoy no hay nada por nuestra parte. Esperamos a la llegada de un nuevo equipo de gobierno para trasladar nuestra visión sobre este tema y otros relativos al estadio». La afirmación es de Fernando Losada, consejero del club, quien no quiso extenderse más allá de eso.

No es la única comunicación reciente de la entidad rojiblanca sobre esta cuestión. Según ha podido saber EL COMERCIO, el presidente sportinguista, Javier Fernández, contestó a las exigencias municipales el pasado 23 de mayo con un escrito que los técnicos califican de «balones fuera». Fernández defendió en esa misma misiva que la limpieza del revestimiento de la fachada que se le requiere excede a su juicio con creces la mera conservación y mantenimiento de las instalaciones a la que están obligados.

Y respecto a la reparación del canalón que provocó filtraciones de agua y humedades en las oficinas que ocupan los bajos del estadio, indicó que el club ya ha tenido que sustituir elementos de cubierta similares que habían sido instalados por el Ayuntamiento de forma defectuosa. Y que, por tanto, ahora no les toca pagar por esta incidencia concreta.

Ante esta respuesta del máximo responsable del club rojiblanco está en curso un nuevo informe de los servicios de Arquitectura y Patrimonio. Desde ambos servicios consideran que ha llegado el momento de «ponerse serios» con el Sporting ante lo que entienden como una flagrante dejación de sus competencias y obligaciones como beneficiario en condiciones normales del alquiler del estadio a coste cero hasta 2047. Y por ese motivo el socialista José Ramón Tuero, quien se perfila para sustituir a Jesús Martínez Salvador como concejal de Deportes, tendrá este expediente encima de la mesa nada más tomar posesión el cargo.

Fondo de inversión

Por otra parte, el Grupo Santagadea, concesionario de los bajos del estadio hasta 2050 a través de la sociedad Molinón Espacio Urbano, está a punto de firmar la entrada de un fondo de inversión en el accionariado de su división de centros deportivos. Un fondo que, según sus previsiones, le aportará los recursos necesarios para acometer su mayor plan de expansión desde que la compañía aterrizó en el sector en 2010.

Santagadea ha dado un giro estratégico en los últimos meses, en los que ha pasado de solicitar ofertas por seis de sus centros (entre ellos Talasoponiente), a rechazar la opción de vender para volver a crecer. A mediados de 2018 el grupo estuvo negociando la venta de activos para reducir su apalancamiento en el sector. Ahora la empresa plantea invertir 15 millones de euros para abrir cuatro clubes entre 2019 y 2020 con instalaciones más pequeñas y sin piscina.

El presidente del Sporting, Javier Fernández, reconoció hace unos meses en una entrevista en EL COMERCIO que hacerse con los bajos de El Molinón era una de las opciones dentro del «plan de estrategia futura» del club. Una aspiración que choca con un contrato de concesión al que aún le quedan más de tres décadas de vigencia, prórrogas aparte.

A día de hoy hay plena ocupación en los locales situados en los bajos de El Molinón, asentados como zona de ocio y negocio tras ocho años de funcionamiento en un entorno fácil de aparcar. De hecho, hay lista de espera de franquicias y cadenas de restauración contrastadas en el ámbito nacional para instalarse en cuanto se presente la oportunidad.

El restaurante 11 Guajes y La Cañada Real fueron los últimos en ubicarse en los espacios que fueron quedando libres. En torno a 200 son los empleos que aglutinan en este momento los bajos del estadio municipal gijonés.