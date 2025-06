Con el verano, el Club Natación Santa Olaya bulle, además de con las actividades habituales y el trajín de socios que acuden a hacer ... deporte, con los más pequeños que disfrutan de los campus de verano repartidos por cada rincón de sus instalaciones. Su presidente, Gonzalo González Méndez (Gijón, 1961) afronta con paciencia la recta final de los trámites necesarios para una ampliación que marcará el futuro de la entidad.

–Cumple cuatro meses en el cargo, ¿qué balance puede hacer?

–Dar el paso no estaba en mis planes, pero es un honor ser el presidente de una entidad como el Santa Olaya, referente a nivel nacional. Estos cuatro meses lo único que me han hecho es afianzarme aún más en esta opinión. Además, solo soy la cara visible, porque el cuerpo realmente es el club, no es el presidente. Lo que estamos haciendo es dar continuidad a todos los temas y resoluciones porque, a diferencia de lo que se ve en otros contextos, cuando entras en un sitio debes de continuar lo que está bien y mejorarlo y lo que esté mal es lo que tienes que modificar. No tienes que entrar como un elefante en una cacharrería.

–Un club de esta dimensión tiene vertiente deportiva y social. ¿Cuáles son los principales retos de cada una de ellas?

–En la parte deportiva seguimos creyendo indudablemente en la cantera, que es la que nos ha convertido en un referente entre los clubes de natación a nivel nacional e internacional. Recibimos solicitudes de otros clubes para inscribir nadadores, generalmente estudiantes, que buscan la universidad adecuada para sus estudios y un club. Esto es un orgullo, está claro y tenemos grandes nadadores de este tipo, pero siempre partimos desde la base, que es la que nos convierte en una referencia.

–¿Y en la vertiente social?

–Tenemos que considerar que de los casi 15.000 socios del Club Natación Santa Olaya, que aunque siempre insisto en que esto es una entidad deportiva, el porcentaje mayor lo lleva la vida social. Tenemos actividades todas las semanas de todos los meses y el problema es cómo encajar más actividades que nos solicitan. La vida social aquí es importantísima, porque estamos en un espacio natural muy atractivo, en una pequeña isla al lado de la playa, y con acceso a ella. Tenemos unos espacios verdes maravillosos para poder estar, con lo cual las familias encuentran esto como un oasis.

–¿En qué punto se encuentra el proyecto de ampliación del club?

–Si fuese yo quien lo determinase, estaría ya con el pico y la pala, como hicieron hace 72 años con la primera piscina. Pero no depende de mí, ni de ninguno de los que estamos aquí. Ahora estamos en esa fase angustiosa y que nadie desea, que son los trámites burocráticos que tienen que pasar para la adaptación de los planos y que puedan ser admitidos para su construcción. En eso estamos y de hecho tengo pendiente volver de nuevo por Urbanismo, donde nos hemos encontrado profesionales indudablemente muy cualificados, que además son muy cercanos y, captando nuestras necesidades, quieren poder solucionar todo esto cuanto antes.

–¿Cuál es el horizonte para arrancar, final de año?

–Si a final de año tuviésemos todo eso, porque el matiz es que no depende de nosotros, empezaríamos nada más acabar la Navidad. En el momento en que nosotros tengamos la aprobación y los permisos sí pondremos fechas y sí sabremos cómo podemos hacer, cómo no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar o qué agilidad le podamos dar.

–¿Hay músculo económico para afrontar esa inversión sin derramas?

–Los cálculos se hicieron para que la directiva que fuese a coger el proyecto tuviese todo preparado y a su disposición para que le fuese muy cómodo hacerlo. Cosa que agradezco, porque me ha tocado a mí. Esos estudios económicos determinan que sí tenemos ese músculo económico fuerte, que también nos permite seguir acometiendo obras de mejora, como la de la terraza solarium que acabamos de inaugurar, pero con mucho cuidado para que ese refuerzo que hemos obtenido hasta este momento, haciendo de hormiguitas, se mantenga. El cálculo que tenemos, y eso sí es importante, está concebido para poder evitar cualquier tipo de derrama y cualquier tipo de aumento en las cuotas sociales.

–¿Abrirán la puerta a nuevos socios?

–Bueno, nos hemos puesto un techo de socios de 16.000, porque lo que no queremos es saturar. Podríamos abrir a más, porque estamos hablando de casi duplicar la superficie actual del club. Pero no lo queremos hacer. Queremos que este club siga siendo un club familiar, cómodo, que lo puedas tener como punto de referencia para tus encuentros con los amigos, la familia, con tu entorno, pero sobre todo que sea cómodo. Por eso, insisto, no vamos a hacer una campaña de socios y sí nos vamos a marcar ese techo de 16.000, que serían mil y poco más que ahora.

–Entre sus planes estaba abrir el club al barrio y a la ciudad.

–El Club Natación Santa Olaya se tiene como un referente de toda la zona oeste de Gijón, que es la zona dura, donde muchas veces cuando cae el mazo empieza a temblar Gijón. Aquí nos reunimos todos los clubes deportivos de la zona oeste y nos reunimos las asociaciones de vecinos y no para pactar o acordar, sino como punto de encuentro. Aquí es donde se generan esas sinergias entre clubes de necesidades comunes. Cada uno en su casa tiene sus problemáticas, indudablemente, pero se trata de ayudar cada uno en lo que puede y básicamente generar esos apoyos en esas necesidades comunes. Con las asociaciones de vecinos, el avance en la colaboración ya ha sido muy grande.

–Acaban de firmar nuevos convenios.

–Sí, y los hacemos no solamente con entidades deportivas, como los que tenemos con todos los clubes de natación de España, sino también con una serie de asociaciones, como es 'Sin Límites', que se dedica a defender la dignidad y promover la inclusión de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Nos parece importantísimo y por eso hemos firmado este convenio, en el que nos comprometemos a establecer actividades comunes que tengan nuestras instalaciones como ubicación para desarrollar más actividades de deporte inclusivo. En nuestro ADN está el deporte en todos sus aspectos, aquí no hay distinción.

–Y recuperan las actividades subacuáticas, ¿verdad?

–Sí, era una sección histórica que acabó desapareciendo, pero que arrancamos ahora de nuevo y para eso hemos firmado un convenio de colaboración con la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado. El primer fruto de esta relación será poder organizar los próximos 12 y 13 de julio el campeonato de España de natación con aletas, júnior y sénior, masculino y femenino, Será la primera vez que se celebra en Asturias, con la participación de más de 300 deportistas de más de 20 clubes, y será en el Santa Olaya. Va a ser una cita muy importante, que supone retomar una actividad que despierta mucho interés entre los socios. También ya han arrancado cursos aquí para titulaciones de todo tipo de submarinismo, ya se realizan aquí las pruebas, con la facilidad de que si las quieren realizar en piscina las tienen y si las quieren en el mar, pues te sales tres metros más para allá. La comodidad es total.

–El Natahoyo va afrontar una profunda transformación con el desarrollo del proyecto de Naval Azul en los antiguos terrenos de Naval Gijón. ¿Cómo lo ven desde el club?

–La verdadera transformación no empieza con Naval Azul, sino que ya empezó con el Plan Especial de Reforma Interior (PERI)de Santa Olaya-El Arbeyal, que ya se nota una mejoría muy grande en todos los espacios. El Ayuntamiento ha generado todo este espacio que ya es muy atractivo, muy vistoso y solo nos faltará luego el enlace con Naval Azul. Este nuevo proyecto va a ser un espacio recuperado de nuevo para la ciudad, donde va a ser aprovechado no solamente para la parte del polo tecnológico, que me parece ideal, sino como zona de ocio y esparcimiento. Por ello, no solamente desde el Santa Olaya tenemos que estar encantados, sino todo gijonés que aprecie realmente a su ciudad también.