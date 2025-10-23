Los clubes de la zona oeste de Gijón quieren crear una fundación «para aunar esfuerzos» La iniciativa cuenta con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal, que analizará con los servicios jurídicos la forma de incorporarse

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda (al fondo por la izquierda), con representantes de los clubes deportivos de la zona oeste.

María Agra Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 09:36 Comenta Compartir

Crear una fundación que les permita «coordinar esfuerzos y desarrollar proyectos conjuntos con una mayor proyección». Es la petición que los clubes deportivos de la zona oeste de Gijón (Calzada Rugby Club, Club Baloncesto L'Arbeyal, Club Balonmano La Calzada, Club Deportivo Judo La Calzada, Telecable Hockey, Club Rítmica Galaica y Club Voleibol La Calzada) trasladaron este miércoles al concejal de Deportes, Jorge Pañeda, durante una reunión en las instalaciones del Club Natación Santa Olaya.

Para ello, los siete clubes cuentan con el total apoyo del Ayuntamiento y el Patronato Deportivo Municipal, que les acompañará en ese camino «facilitándoles la información y asesoramiento necesario sobre el funcionamiento y constitución de la fundación», aseguró el edil. Paralelamente, analizarán con los servicios jurídicos municipales la posibilidad de que el Patronato Deportivo Municipal pueda formar parte de la futura fundación.

50.000 euros

La hoja de ruta pasa por buscar información y otros casos similares para encontrar la mejor manera de proceder, con la referencia de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi) –que inició su andadura en 2003– en el horizonte. Su mayor obstáculo ahora es el económico, pues necesitan una cantidad mínima de 50.000 euros para constituir la fundación.

Por eso «la colaboración institucional y el trabajo conjunto son claves para seguir fortaleciendo el tejido deportivo de Gijón y, sobre todo, de la zona oeste», remarcó Pañeda. Muestra de ello es que, desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la construcción de una nueva grada y la renovación de equipamientos para la próxima edición de la Copa de la Reina en el Telecable Hockey Club, la instalación del tapiz de competición para la Asociación Deportiva Gimnástica de Gijón o la garantía de espacios de entrenamiento preferentes en el nuevo pabellón de El Llano para el Club Baloncesto L'Arbeyal, hasta entonces «un equipo sin sede fija».