Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Convento de las Siervas de Jesús de la Caridad, en Fernando El Santo esquina con Isabel la Católica, donde el Codema tiene un acuerdo de compra para impartir el primer ciclo de infantil e itinerarios de FP. Juan Carlos Román

El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional

Ha acordado la compra del edificio de las Siervas de Jesús y tramita ya el cambio de su uso en el Ayuntamiento para desarrollar el nuevo proyecto educativo en dos o tres años

Marcos Moro
Iván Villar

Marcos Moro e Iván Villar

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:49

Comenta

Nuevo y ambicioso proyecto educativo del Colegio Corazón de María (Codema) para conseguir impartir todo el ciclo de 0 a 18 años en Gijón ... a la vuelta de dos o tres años.

