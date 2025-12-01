El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional

Nuevo y ambicioso proyecto educativo del Colegio Corazón de María (Codema) para conseguir impartir todo el ciclo de 0 a 18 años en Gijón ... a la vuelta de dos o tres años.

El centro educativo gijonés, perteneciente a los Misioneros Claretianos, quiere convertir el convento de las Siervas de Jesús en El Bibio en su tercera sede en la ciudad sumándola a la principal de la calle General Suárez Valdés y a la de Contrueces. El objetivo es ofrecer en sus instalaciones, una vez reformadas integralmente, la etapa que ahora mismo les falta, la del primer ciclo de infantil (0 a 3 años), y también algún itinerario de Formación Profesional . El edificio situado en la calle Fernando el Santo número 2, esquina con la calle Isabel la Católica, ha sido desalojado ya por las religiosas que lo habitaban, que han agrupado su comunidad en Asturias en Oviedo.

El Codema ya ha solicitado al Ayuntamiento de Gijón el inicio de la tramitación del cambio de uso del convento que, está considerado en el PGO como equipamiento o dotación, para que pase de la categoría o subclase de religioso a educativo. Este asunto se llevará a la reunión de la comisión de Urbanismo del próximo viernes. El expediente, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, señala que se ha llegado a un acuerdo para la compra del inmueble y que se ha redactado un proyecto básico para la implantación de la escuela infantil en la planta baja del edificio de El Bibio. El edificio conventual dispone de un patio interior, cuenta con una superficie de parcela de 2.584 metros cuadrados y 1.804 metros cuadrados construidos. La construcción según el catastro es del año 1971.

El Codema es actualmente el mayor colegio de todo Gijón. Cuenta con 1.590 alumnos y el único que mantiene cuatro líneas desde infantil hasta bachillerato en toda Asturias. En la sede principal del colegio, donde se imparte primaria, secundaria y Bachillerato en la calle General Suárez Valdés número 4, se agrupan 1.320 alumnos. En la sede de Contrueces en la Carretera del Obispo, 125, donde se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3 a 6 años) se da clase a otros 270 alumnos.