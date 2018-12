«Me cogieron porque había mucha alarma, pero no fui yo»

El supuesto autor del atraco de la joyería Muiña negó ayer a EL COMERCIO que tuviese «nada que ver» con los hechos. Según su versión, «me cogieron porque había mucha alarma en el barrio pero no fui yo», dice L. F. J., un joven con un amplio historial delictivo que le llevó a permanecer interno en el centro de menores de Sograndio. Antes de que cumpliese la mayoría de edad se escapó del centro.

«Como me conocían me cogieron a mí, pero yo no dejé ningún rastro de sangre allí...», apunta. Lo cierto es que los agentes de la Policía Nacional que realizaron las investigaciones cuentan con pruebas que respaldan su arresto y su puesta a disposición judicial, entre ellas restos biológicos aparecidos en el establecimiento comercial de la avenida de la Argentina al que habría accedido cubriendo su rostro y portando un martillo con el que rompió por dentro los escaparates para hacerse con el botín. Habría además testimonios que lo ubican en las proximidades de la joyería la tarde en el que, presuntamente, perpetró el asalto.