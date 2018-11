La colaboración ciudadana, clave en la resolución del atraco de La Calzada Pistola de plástico que el atracador entregó a los agentes. / C. N. P. A raíz de la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de la joyería, la Policía recibió numerosas informaciones sobre la identidad del delincuente PABLO SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 18 noviembre 2018, 06:39

Antes de marcharse de la joyería de La Calzada que acababa de atracar a punta de pistola, A. V. A., gijonés de 37 años y con un amplio historial delictivo, se aseguró de limpiar el mostrador del establecimiento de tal forma que no quedase en él ni una sola huella que pudiese delatarlo. Una meticulosidad derivada de los más de 30 robos similares que el detenido tiene a sus espaldas. No contempló la posibilidad de que, con tan solo una capucha y unas gafas de sol, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local pudiesen revelar su identidad.

Un fallo que ha resultado vital a la hora de que la Unidad de Delicuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional de Gijón completase con éxito su detención el pasado miércoles en la zona de El Cerillero. A raíz de la difusión de las imágenes, a las que tuvo acceso EL COMERCIO, se recibieron en la comisaría continuas informaciones respecto a la posible identidad del atracador, que los propios agentes han considerado «determinantes».

Ocultación del arma

El acusado no opuso ninguna resistencia en el momento de su detención y manifestó su intención de colaborar con la Policía haciendo entrega voluntaria de un arma simulada con la que aseguró haber cometido el atraco. Sin embargo, los investigadores comprobaron posteriormente que el arma entregada no se correspondía con la utilizada en la comisión del atraco, un revólver metálico que no pudo ser hallado en el registro llevado a cabo en su domicilio. A. V. A. afirmó no recordar lo que había sucedido argumentando que se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.