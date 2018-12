Colas para ver al emisario real Niños, padres y abuelos esperaban ayer frente al Teatro Jovellanos la llegada del cartero de los Reyes Magos. / CAROLINA SANTOS Decenas de niños esperan frente al Teatro Jovellanos para entregar su carta«Estamos muy contentos de venir desde Oriente para atender a los pequeños gijoneses, que han sido muy buenos», dice el Príncipe Abdeladid EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 27 diciembre 2018, 03:13

Su llegada inminente obligó a decenas de niños a ultimar la carta. A escribir, esta vez sí, la definitiva. Aunque la mayoría han dejado copias a los diferentes enviados de los Reyes Magos -Ben Alí o Aliatar ya hicieron hace unos días una ronda por colegios y centros comerciales-, ante la inminente llegada de sus Majestades de Oriente los más pequeños han tenido que sentarse a redactar sus peticiones para trasladárselas al emisario real, el Príncipe Abdeladid, quien comenzó ayer a recibir las misivas en el 'hall' del Teatro Jovellanos.

La expectación era máxima. Desde las cinco de la tarde decenas de niños aguardaban, junto a sus padres, la llegada del enviado de Oriente, invitado por el Ayuntamiento de Gijón dentro del programa de festejos navideños. Noemí García y sus hijas Ainhoa (11 años) y Daniela (5) eran las primeras en la cola. Se enteraron de la recepción a través de EL COMERCIO y no dudaron en acercarse a transmitirle que este año la pequeña ha sido muy buena y por eso pide a Melchor, «mi rey favorito porque trae muchos regalos», un estuche de maquillaje, unos playeros de unicornio y unos muñecos. Con ellos estaba el pequeño Enzo, de 3 años, quien con una clara vocación musical quiere este año «una batería, una guitarra eléctrica con micrófono y una trompeta». Eso sí, no se olvida del resto de la familia: «Que le traigan algo también a mi prima Carlota. Y a las abuelas. Y a los otros primos», pide.

Impaciente y carta en mano esperaba también Patricia Batalla, de 8 años. «Reyes y mi 'cumple' son mis días favoritos del año», afirmaba con rotundidad. Tanto ella como sus padres Blanca y Alberto se confiesan «incondicionales» de Abdeladid, a quien otros años han visto en la Casa del Chino en Cimavilla o en el quiosco de la música de Begoña. «Esperamos saludarle también en la cabalgata del día 5 de enero».

«Muchos regalos»

Pasaban unos minutos de las seis de la tarde cuando el emisario real hizo su aparición en el 'hall' del teatro, que vino acompañada de vítores y aplausos. Llegaba acompañado de varios pajes y antes de recibir a los pequeños quiso mandar un mensaje a todos aquellos que no se pudieron pasar por el Teatro Jovellanos: «Estamos muy contentos de venir desde Oriente para atender a los gijoneses». Han estado casi un año observando a los niños y por ello «sabemos que se han portado bien», aunque ese comportamiento -advirtió- debe mantenerse. «Esperamos que saquen buenas notas y sean obedientes tanto en casa como en el colegio». De todas formas, «aunque se acercan días de mucho trabajo, traigo muy buenas noticias de Sus Majestades los Reyes Magos» confirmó a EL COMERCIO. «Traeremos muchos regalos para todos».

La noticia entusiasmó a Alejandro Rodríguez, pequeño actor de 6 años que traía ensayado de casa su diálogo con el príncipe. «Hola, Abdeladid, vengo a darte mi carta y la de mi hermana Lucía», comenzó. «Quiero que le digas a Melchor que este año me gustaría que me trajese un videojuego, un balón y unos playeros, pero también que le cuentes que en la función de mi 'cole' me disfracé de él». Su Alteza Real el Príncipe Abdeladid regresará hoy y el próximo día 2 de enero al Teatro Jovellanos. También allí escuchará los deseos de los más pequeños en la mañana del 3 de enero, de 12 a 13.30 horas.