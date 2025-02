Colecta de primos hermanos

Después de meses de búsqueda, por fin comenzaba a perfilarse en Gijón la posibilidad de sede propia para el Centro Gallego. Colmada la ciudad de ... hijos de aquel pueblo desde hacía décadas, tal día como hoy, hace medio siglo, anunciaba EL COMERCIO que se había resuelto un paso más hacia aquel objetivo: el inmueble donde se establecería. «Si las cosas se rematan como está programado», decíamos, «el Centro Gallego tendrá su casa en la calle Jerónimo González, números 2 y 4. Es un moderno edificio situado a espaldas del Ambulatorio del Instituto Nacional de Previsión. Los locales son un entresuelo con más de 300 metros cuadrados» que costaban alrededor de dos millones y medio de pesetas, una cifra ya comprometida con el propietario.

«Decimos comprometido y no adquirido porque actualmente se están haciendo gestiones para alcanzar esta cifra». Había que negociar, pero Pedro González Puente, presidente del Centro Gallego, andaba ya entusiasmado cuando se entrevistó con EL COMERCIO. «Hay un plazo de un mes para reunir los dos millones y medio», decía. Si no se conseguía, «me sentiré totalmente fracasado. No solo yo, sino todos aquellos que con tanta ilusión estamos trabajando por que esto se convirta en realidad. (...) Los gallegos aquí residentes tenemos una deuda contraída con Gijón y estimo que ha llegado el momento propicio de ofrecer una casa digna que contribuya a hermanar más las dos regiones».

Con cuenta abierta en la Caja de Ahorros, los gallegos estaban abiertos a las donaciones de quien quisiera contribuir. Si todo salía bien, en la sede «habrá un gran salón de actos, en el cual se darán conferencias y todo tipo de manifestación cultural, cuando menos, dos veces al mes. Tendremos un amplio bar restaurante, salón de juegos, secretaría, biblioteca»... Todo perfilado, menos el dinero. Las aportaciones «tienen que llegar cuanto antes mejor», reclamaba Puente. No solo para adquirir la sede sino también para contribuir en favor, se decía hace 50 años, «de ese postulado que dice que gallegos y asturianos somos primos hermanos». Lo fuimos, una vez más: el Centro Gallego se inauguraría en marzo de 1971. Pero esa... ya es otra historia.