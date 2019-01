El colegio de Jove, con problemas de limpieza por falta de personal, critica la AMPA MARLA NIETO GIJÓN. Miércoles, 16 enero 2019, 02:32

La presidenta de Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y del Consejo Escolar del colegio público Jove, Eva María Fernández, reclamó ayer, con el respaldo de la dirección, la dotación de más personal de limpieza por parte del Ayuntamiento. «Llegamos a la situación crítica de, incluso, poder escribir letras con una escoba en el suelo de la pista exterior del polvo que tiene. Los niños no pueden salir al patio porque lo están respirando», criticó. La AMPA asegura han avisado hace tiempo pero «como estamos a las afueras y somos un colegio pequeño, no nos hacen caso. Nos dicen que no hay presupuesto».