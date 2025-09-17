Cuatro décadas después, el XV Congreso Estatal e Internacional de Servicios Sociales vuelve a Asturias, concretamente a Gijón. Será del 28 al 30 de ... mayo de 2026. Para la presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Sara Fernández (Oviedo, 1987) será una experiencia «muy interesante». Habla con EL COMERCIO sobre los problemas sociales más acuciantes en la comunidad autónoma.

–¿Qué destaca de este congreso?

–Va a ser una experiencia muy interesante. Sobre todo destacaría que se vaya a dedicar un espacio a la cultura asturiana y yo siempre defiendo que esta comunidad autónoma tenía unos principios muy ligados a la defensa de lo social.

–¿Qué problemáticas sociales enfrenta Asturias?

–Dentro de los problemas sociales que enfrenta Asturias, el más acuciante es el tema de la vivienda. Es un asunto en el que el Colegio de Trabajo Social está haciendo bastante hincapié. Sabemos que se está diseñando una nueva Ley de Vivienda del Principado que consideramos que se está enfocando bien, pero nos toca exigir que esa ley incorpore y tenga en cuenta a todas las personas, también a los colectivos vulnerables y en riesgo. Especialmente, tenemos que empezar a hablar de la vivienda con un enfoque social y teniendo en cuenta que forma parte del bienestar de las personas y que no tener acceso a la vivienda digna puede derivar en otros problemas sociales o venir derivado de otros problemas sociales.

–¿Cuál es una de las reclamaciones que se hace?

–Una de las reclamaciones que hacemos es que el propio sistema de viviendas se dote de equipos multidisciplinares que aborden la problemática para poder dar soluciones que duren en el tiempo y den respuestas reales.

–¿Cómo valora la situación de Trabajo Social en Asturias en comparación con otras comunidades?

–Hay que decir que en Asturias no estamos especialmente mal. Pero es verdad que hay que poner en valor la profesión. Es una profesión que tuvo, durante unas décadas, una importancia reconocida socialmente y también desde las administraciones. Pero ha ido perdiendo fuerza, teniendo, incluso a veces, una imagen negativa en la sociedad. Queremos recuperar esa fuerza y que tenga suficientes profesionales en condiciones dignas que aseguren en sistema de bienestar y protección.

–¿Hay cada vez más demanda de trabajadores sociales?

–Hay muchas personas usuarias de servicios sociales y es verdad que debería haber más profesionales para dar una respuesta ágil y que esté bien individualizada. No sé si la demanda ha aumentado, pero con la que tenemos necesitamos más trabajadores para dar un servicio de calidad.

–¿Cómo se podría mejorar la relación entre las administraciones sociales?

–El tercer sector tiene que cumplimentar y ser una herramienta que mejore los sistemas de protección y, es verdad que, en muchas ocasiones, asumimos la cobertura de necesidades básicas que deberían estar cubiertas por la administración. Existe coordinación, pero igual hay que plantearse por qué el tercer sector está recogiendo la cobertura de determinadas necesidades.

–¿Cómo están trabajando los servicios sociales del Principado ante el envejecimiento de la población?

–Es un reto muy grande en Asturias. Lo fácil es criticar que cómo el sistema de dependencia llega o no llega, pero hay que reconocer que Asturias tiene una complejidad demográfica muy grande. El sistema de dependencia se va a tener que actualizar para dar respuestas y va a tener que invertir mucho dinero para poder dar respuesta a las personas mayores y con discapacidad que van a ser o que ya son usuarias. Es verdad que se están haciendo esfuerzos por mejorar la situación, pero no está resuelta.