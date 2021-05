«Colunga fue el mejor como abogado, pero me quedo con su faceta humana» Familiares y amigos despiden en San Pedro a quien fuera decano del Colegio de Abogacía entre 2000 y 2005 Entrada del féretro con los restos mortales de Antonio González Colunga a la iglesia de San Pedro. / CAROLINA SANTOS MARIO ÁLVAREZ GIJÓN. Domingo, 30 mayo 2021, 01:44

Ni siquiera las mascarillas podían disimular la tristeza de los rostros. Familiares, amigos y colegas de profesión acudieron a la iglesia de San Pedro para despedir a Antonio González Colunga, fallecido a los 80 años, quien ejerció como decano del Colegio de Abogacía de Gijón durante un lustro, entre 2000 y 2005. Su delicado estado de salud era conocido por todos ellos, pero ello no amortiguaba el dolor de la pérdida. «Aunque fuera esperado, estoy derrumbada. No he podido parar de llorar desde que conocí la noticia», señaló una allegada en los instantes previos al inicio de la misa.

Casi tres cuartos del aforo de la iglesia se habían completado, cuando el vicario de la parroquia, José Antonio Álvarez, pidió en honor del fallecido el primer rezo de la tarde, con el que iniciaba el funeral de cuerpo presente. En la homilía, Álvarez aprovechó para calificar a Antonio González Colunga como «un gran jurista y el ejemplo de la bondad personalizada». Asimismo, indicó que se apropiaba de todos los calificativos que habían salido estos días en la prensa en los que «gente de renombre y prestigio coincidieron en señalar que se trataba de una persona entregada y de trato exquisito». Precisamente, Paz Fernández Felgueroso lo describió en EL COMERCIO como «una persona muy amable a la que apreciaba todo el mundo».

Hace escasos días, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española acordó concederle la Cruz al Mérito en el servicio de la Abogacía. Esta distinción se unía a la entrega en septiembre de la máxima condecoración colegial. Dos premios de prestigio que ensalzan su labor y que no resultan ajenos al sentir de quienes le vieron crecer. «Como abogado fue el mejor. No tengo la menor duda, pero me quedo con su faceta humana», señaló Nani Menéndez, vecina del fallecido, al que conocía desde la infancia. «Era afable y solidario. Fue una de esas personas que marcan de por vida», añadió entre sollozos. En la misma línea, Sonia Rodríguez, otra vecina del finado, compartió diagnóstico. «Siempre aportaba en las conversaciones. Daba gusto escucharle. Era todo sabiduría, pero tenía la virtud de que también sabía escuchar», explicó.

Y entre los muchos que se acercaron a la parroquia para despedir al que fuera decano del Colegio de Abogacía de Gijón entre 2000 y 2005, también había rostros ilustres como el del presidente del Real Sporting de Gijón, Javier Fernández, o el expresidente del Principado de Asturias Pedro de Silva, junto con algunos de compañeros del fallecido pertenecientes al mundo de la abogacía.

Prolongó su actividad

Su pasión por este campo era tal que, cuando llegó el momento de su jubilación, decidió seguir llevando casos de oficio porque, según comentó en alguna ocasión, era la única forma que tenía de mantenerse activo. De hecho, quienes coincidieron con él en el desempeño de la función, destacaron que no solo la entendía como un trabajo, sino como una forma de vida. Así lo acreditan las numerosas iniciativas que emprendió, como su lucha por mantener la demarcación territorial del Colegio de la Abogacía de Gijón.

Concluido el funeral, los restos mortales fueron trasladados al Tanatorio de Gijón, donde se llevó a cabo la incineración de los mismos, con la que se cerraron los actos de despedida.