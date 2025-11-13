El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía Según la Policía, el comerciante sustrajo ropa valorada en 7.000 euros de una tienda muy próxima y le dio salida en otras dos del centro

Se hizo pasar por empleado de una tienda de moda de la plaza del Parchís, en Gijón, muy próxima a la que él mismo regenta, también de ropa, y recepcionó, «con datos falsos», mercancía por valor de 7.000 euros. Luego, dio salida a parte de las prendas en dos tiendas de amigos suyos, «aprovechándose de su confianza, sin sospechar nada», señalan desde la Comisaría. Fue la legítima propietaria de la mercancía hurtada la que descubrió en una de esas tiendas prendas de una marca de la que tenía la exclusividad.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al comerciante de 37 años acusado de robar mercancía a otro negocio del mismo gremio cuando trataba de llevarse en coche parte de la mercancía sustraída. Fue interceptado cuando se disponía a sacar ropa de su trastienda e introducirla en el maletero del Porsche Cayenne que tenía mal aparcado sobre la acera del Parchís, «previsiblemente para deshacerse de las pruebas», abunda la Policía. Está acusado de hurto y de apropiación indebida.

La denuncia fue presentada el pasado septiembre. Fruto de las investigaciones, se pudo constatar que el hombre «había engañado al repartidor para que le entregase la mercancía» y también a los gerentes de las dos tiendas de moda a los que vendió la mercancía que supuestamente él había sustraído. Todas las tiendas están muy próximas unas de otras.

