Los comerciantes critican el recorte de la renta social «La regla de gasto era la misma en enero, cuando había 3,2 millones, que en octubre, cuando se minimiza la partida», señala Carmen Moreno M. MORO GIJÓN. Domingo, 21 octubre 2018, 01:31

La Unión de Comerciantes del Principado no oculta su malestar y critica el recorte del gobierno local a la dotación económica de la renta social, cuya tercera convocatoria recién aprobada contará finalmente solo con 500.000 euros en vez de 1,3 millones. Carmen Moreno, gerente de la entidad, recela de que Foro se escude en la obligación de no superar techo de gasto municipal para dar este tijeretazo. «La regla de gasto era la misma en enero, cuando había una asignación de 3,2 millones de euros para este programa, que en octubre cuando se decide minimizar la partida», indica. «Alguien aquí o bien no aplica la regla de gasto como se debería o bien cuando la aplica quita siempre del mismo sitio», añade.

La gerente de la principal asociación del comercio minorista de la ciudad defiende que la renta social «ha de tener una dotación suficiente», porque mientras la situación social lo siga demandando, cubre un doble objetivo: «atender las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y favorecer la economía local más próxima». «Hay que atender las necesidades de la ciudadanía y hacer bien los números para que salgan», remarca al tiempo que resalta que, pese al recorte, habrá tres millones de euros para gastar de renta social. Moreno destaca que este programa de ayudas es ahora mismo un caso único en España y está llamando la atención en comunidades autónomas como Aragón, Andalucía y Comunidad Valenciana. «Nos están preguntando cómo se está haciendo aquí para copiar este modelo que une medidas sociales y beneficio al pequeño comercio».

Moreno también destaca el esfuerzo realizado por la asociación de la que es gerente para negociar con la Fundación Municipal de Servicios Sociales las bases que han sido aprobadas. Unas bases que incluyen aportaciones del sector para mejorar el control sobre los productos y precios con «la experiencia» que dan unas ventas de 4.358.117 euros correspondientes a 46.759 facturas repartidas entre 279 comercios y 2.427 familias beneficiadas. Una de esas aportaciones, explica, es un nuevo módulo de software a disposición de la Fundación de Servicios Sociales que permite cruzar automáticamente los datos de facturas con los movimientos de tarjeta de los beneficiarios que el banco, en este caso La Caixa, proporciona al Consistorio. «También se han aquilatado los productos en mobiliario y electrodomésticos con unos precios máximos de compra», agrega.