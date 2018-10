Los comerciantes, cuyas ventas han bajado, temen por su continuidad

Los comerciantes locales están muy pendientes de lo que se votará mañana en la junta rectora extraordinaria de la Fundación de Servicios Sociales. Algunos de ellos incluso temen por su continuidad si la izquierda se planta y justifica su rechazo en una posible «perversión» del programa por parte de Foro. Desde la Unión de Comerciantes no habrá pronunciamiento oficial hasta que se sepa si se aprueba o no la nueva convocatoria de renta social con la dotación más baja hasta la fecha: esos 500.000 euros. No obstante, la preocupación en el sector es importante, toda vez que las ventas han ido bajando en los últimos meses a la espera de que se tramitase la nueva convocatoria de este año. A fecha de 1 de octubre, los comercios han generado por esta vía un total de 45.622 facturas con ventas que suman 4.261.003 euros. El nivel de gasto mensual ya está en linea descendente. El pasado mes se facturaron 143.771 euros, la cifra de ventas más baja desde octubre del año pasado.