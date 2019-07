«Si cometes un error, la rapaz no vuelve» 'Dulcinea', un águila de Harris, vuela siguiendo las órdenes del cetrero Gorka Arrue en un entrenamiento en el Botánico. / P. UCHA El cetrero Gorka Arrúe desvela las claves para adiestrar a estas aves: «Paciencia y estímulos positivos» LUCÍA R. LORENZO GIJÓN. Domingo, 7 julio 2019, 02:23

La confianza de un entrenador con su equipo es una regla básica para que los jugadores arrasen en el terreno de juego. En el arte de la cetrería ocurre lo mismo; en ella «la paciencia y los estímulos positivos» son dos claves fundamentales para el adiestramiento de las aves de presa. Ambas premisas las conoce bien Gorka Arrúe, el cetrero de Grupo Aviar y de 'Nocturnia', al igual que sabe que «si cometes un error, la rapaz no vuelve a volar a nuestro lado». Sin embargo, el trabajo y el esfuerzo de When and Where y de grupo Aviar permite que mañana se pueda ver al equipo de 'Nocturnia' en plena acción con sus doce protagonistas surcando los cielos. El Jardín Botánico Atlántico abrirá las puertas del recinto a partir de las 21.15 horas, para acoger a los visitantes y que descubran la vida que habita en el bosque cuando el sol se esconde. Durante la actividad se podrá ver a 'Mocho', una de las rapaces más pequeñas que existen, el mochuelo, y las tres majestuosas águilas de Harris 'Dulcinea', 'Taxco' y 'Ciguataneja', entre otros plumíferos participantes.

'Nocturnia' fue premiada como el mejor evento cultural de España en 2015 y ahora celebra su séptima edición, con una duración de 75 minutos, para los que grupo Aviar y sus rapaces llevan trabajando todo el año. «Los cetreros dedicamos muchas horas al cuidado y vuelo de las aves para conseguir pequeños logros. Ante todo, debemos tener en cuenta que la prisa es una mala compañera en su adiestramiento», señala Arrúe. Otra de las cosas que debemos saber es que «estos animales no responden a su nombre, sino a otros estímulos. Lo mismo que utilizando un 'clicker' podemos conseguir que responda un perro, las rapaces pueden atender a un silbato para su instrucción», indica.

Sin embargo, el entrenamiento no es el mismo para todas las aves. En el caso de las nocturnas, existen algunas «especialmente cabezonas, por ello debemos tener mucha paciencia» para que el adiestramiento llegue a buen término y conocer «su especie, el individuo, el entorno en el que se ha criado y otros factores» que hayan sido determinantes en su desarrollo, sostiene el experto. Además, sus compañeras de viaje deben tener la oportunidad de poder volar todos los días, «esto es lo que marca la diferencia entre considerar un refugio al espacio en el que se resguardan, en lugar de una jaula», destaca. El buen cuidado y trato de las aves de rapiña ya lo reflejaban los códices medievales en los que se podía leer que «solo se pueden tratar con extrema delicadeza», al igual que lo hacían los romanos, los griegos e, incluso, la filosofía que las consideraban las responsables de «iluminar las tinieblas del pensamiento humano», recuerda Arrúe.

Leyenda negra

Por otro lado, estos guardianes de los ecosistemas también formaron parte de la leyenda negra del país mucho tiempo: «Las rapaces han sido perseguidas durante siglos. La gente pensaba que las lechuzas eran seres fantasmagóricos» cuando en realidad «son un garante de nuestra agricultura, sobre todo en cuestión de plagas como los topillos», detalla. Otra muestra de su falso mito es «el conjuro de la queimada que relaciona a los búhos y a las lechuzas con las brujas, lo que conllevó a que hubiera un error histórico muy grave», lamenta Arrúe. Este experto cree que el futuro se torna complicado para los animales debido al «cambio climático» y denuncia que «todos sabemos lo que está contaminando».