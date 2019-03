«La manera de acortar el sufrimiento es meterle humor» El cómico, mago y coach gijonés Karim, en Madrid. / IÑAKI MARTÍNEZ El cómico, mago y coach gijonés Karim lo peta en Madrid con su espectáculo 'Solo para adultos', en los Teatros de Luchana M. F. ANTUÑA Lunes, 4 marzo 2019, 04:35

Con una cajita de Magia Borrás empezó todo para Karim, que con el tiempo se hizo primero mago, luego cómico y después coach. Este gijonés nacido en Oviedo en 1979 que creció en el barrio de La Arena, estudió en el Clarín y no da con el truco para devolver al Sporting a Primera, se fue muy jovencito a Madrid, donde ha hecho de todo un poco. Lo último, 'Solo para adultos', un espectáculo sobre el amor y la vida con humor y magia en los Teatros de Luchana.

-¿Usted cómo es capaz de hacer tres cosas a la vez?

-Mi madre dice que tengo el lado femenino muy desarrollado. Es una cuestión de inquietud, me gusta hacer muchas cosas y me gusta hacer cosas que no sé hacer para aprenderlas, y cuando aprendo, empiezo con otra. Soy inquieto, toda la vida hacía magia y me interesaban los monólogos, empecé, venían mis amigos y me decían que era muy malo, pero no paré hasta que lo conseguí.

-Y luego se hizo coach.

-Sí, el coach no solo lo utilizo a nivel profesional, también a nivel personal, me ha cambiado para enfocar la carrera.

-¿Qué será lo próximo a aprender?

-Me gustaría hacer algo de televisión como actor. Estudié interpretación, clown y me gustaría probarme como actor, le voy a meter energía.

-¿Cómo se le saca partido al coaching?

-El coaching tienes que buscarlo, no se impone.

-¿A qué conclusiones ha llegado?

-Que no tengo que ser tan exigente, no tratar de hacerlo todo perfecto, sino buscar mi mejor versión; que hay días mejores y peores, pero eso no significa que no trabajes duro... Y que no se puede gustar a todo el mundo. Como mi trabajo está continuamente expuesto, asumir esto último es muy liberador.

-Nueva temporada en Madrid con 'Solo para adultos' y dicen por ahí que lo está petando.

-Parte del éxito es poder filtrar a mi público, el cartel, en el que aparezco casi desnudo, el título, ya dicen mucho. Antes venía gente de todo tipo y ahora ya saben que hay un humor de un estilo determinado.

-¿Cuáles son sus ingredientes?

-La clave es no querer gustarle a todo el mundo, sino hacer un espectáculo que a mí me guste. Me planteo que es lo que yo espero ver como espectador. También el mío es un espectáculo vivo, diferente cada día porque el público también lo es. El mejor piropo que me pueden decir es: «He venido tres veces a ver tu show». Si lo hacen es porque han encontrado que el espectáculo era distinto.

-¿Qué tal nos reímos por aquí?

-No nos reímos de nosotros mismos y pasamos mucho tiempo sin reírnos. El hombre es un ser social y una manera de interactuar es el humor, que nos permite superar problemas. Cuando uno tiene un problema con su jefe, su pareja, sus amigos, la manera de acortar el sufrimiento es meterle humor.

-Hombre, no es tan fácil.

-No, pero meterle tragedia tampoco ayuda. Regocijarnos en el dolor no sirve para nada. Vivimos muy poco tiempo y malgastarlo estando amargado no tiene sentido. Y además, si lo analizamos bien, nadie es tan importante. Resulta que le cuentas tus penas a alguien pero él ya tiene las suyas propias, así que mejor cuéntale un chiste.

-Insisto: es complicado.

-Sin duda. Yo me lo digo constantemente y me voy convenciendo poco a poco, el coaching se basa en eso, en que la palabra tiene mucho poder. El ser humano tiene una tendencia a la oscuridad que hay que sortear.

-¿Qué tiene el humor de mágico y qué de humorística la magia?

-Para mí tienen un punto común: la sorpresa. Con la magia necesitas asombrar y sorprender, y el humor funciona de la misma manera, te ríes de algo que no te esperas, que te sorprende. Ambos parten del asombro. La diferencia es que la magia trabaja más el mundo fantástico, las cosas imposibles, y el humor se fija más en lo cotidiano.

-¿Se autocensura?

-Yo me autocensuro siempre en lo físico. Nunca podré hacer humor de una persona que tenga un problema físico. Pero en general no ofendo a nadie de manera directa, me gusta poner encima de la mesa mi punto de vista, mi pensamiento, mi ideología, y si alguien se ofende no es problema mío.

-Pero hoy todo ofende.

-Habrá que cambiarlo. No podemos volvernos más puritanos de lo que eran mis abuelos. Un cómico nunca tiene que tener miedo en un escenario.

-¿Alguna barrera más para el humor además de lo físico?

-Creo que no. El humor tiene que ser gracioso; si es gracioso se perdona.

-¿Le veremos por Asturias actuando?

-Me encantaría actuar en el Teatro de la Laboral, sería uno de mis sueños ir allí con mi espectáculo.

-¿Qué será lo próximo en su agenda después de 'Solo para adultos'?

-Voy a hacer una gira internacional con dos cómicos más, un colombiano y un dominicano. Vamos a ir a República Dominicana, España, Estados Unidos y Ecuador.