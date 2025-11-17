Las reservas de comida de empresa por Navidad se adelantan a noviembre en Gijón Los jueves «cogen cada vez más fuerza», así como los planes diurnos. Los precios medios por persona se establecen entre 30 y 50 euros

Eva Hernández Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:45

A poco más de un mes para el comienzo de las fiestas navideñas, las tradicionales cenas de Navidad de empresas, familias y amigos ya empiezan a copar las reservas de la hostelería gijonesa; en algunos casos superan el 70% de clientes para los dos fines de semana anteriores a la Nochebuena. La tendencia, en este caso, es reservar «con antelación». Y, aunque los viernes y los sábados son los días predilectos, los jueves empiezan a coger fuerza, así como «los planes diurnos». En el caso de los precios, las propuestas comienzan con menús o espichas desde los 30 euros por persona. A partir de este precio, los restaurantes ofrecen propuestas más selectas o con complementos como DJs. Desde Otea, se espera tener «un número de comidas y cenas de empresa parecidos al año anterior», señala el presidente de la junta local, Ángel Lorenzo. La temporada cada vez empieza antes: «se están adelantando las reservas a las últimas semanas de noviembre», apunta.

Que tanto Nochebuena como Nochevieja caigan en mitad de semana, para la hostería «es muy bueno» ya que permite que los fines de semana de diciembre se llenen con dichas reservas. Aunque también es pronto para augurar un gasto medio, Lorenzo señala que «posiblemente sea más contenido que el año anterior».

«Este fin de semana ya hemos tenido comidas», afirma Emilio Rubio, dueño de La Montera Picona. A partir de ahora, «es un no parar». Eso sí, han mantenido los precios del año pasado ofreciendo dos propuestas: una a 35 euros y otra a 45. En la primera, se ofrece pastel de cabracho y embutidos de entrantes y un principal a elegir entre solomillo, caldereta de cordero o cachopín de lenguado. El segundo contiene de entrantes calamares, pastel de cabracho y croquetas de ibérico. El plato principal puede ser merluza, entrecot o lechazo.

«El viernes 19 y sábado 20 de diciembre ya tenemos competo más del 70%», asegura Javier Martínez, del grupo Gavia. Se espera que terminen con lleno absoluto. «Podríamos tener seis locales más y seguro que se llenarían», bromea. Aunque, en algunos casos, «se adelantan a noviembre» en su caso señala que «de manera muy suelta». Dice Martínez que el Puente de la Constitución supone un «parón» para este tipo de actos, que se retoman a la semana siguiente. Teniendo en cuenta que los grupos de este tipo de encuentros son numerosos, la antelación es primordial. Una vez completos los fines de semana, existen dos tipos de opciones. Uno de ellos «los que para que sea en fin de semana reservan en enero» o, por el contrario, los que «la realizan en martes o miércoles», aunque estos suelen ser los que menos.

Para el fin de semana anterior a Nochebuena, Somió Park ofrece un menú por 47 euros con aperitivo de bienvenida y un DJ que estará de dos a tres de la mañana. Dependiendo del fin de semana ya tienen porcentajes de 80,60 o 40% de reservas. Unas cifras que, dado las fechas, son «bastante buenas», confirman.

Una «amplia horquilla de precios» ofrecen en el Tierrastur. Estos comienzan «por debajo de los treinta euros» con espichas de pie con una fuerte apuesta por la gastronomía asturiana con quesos, croquetas, chipirones o cachopines, entre otros. «Los jueves cogen cada vez más fuerza, así como los planes más diurnos», afirman.

Aunque no solo las cenas de empresa tienen reservas ya. También las comidas de Navidad. En La Montera Picona «el año pasado hicimos lleno, lo que significa 150 personas a comer», dice Rubio. Desde su perspectiva, «la tendencia está cambiando y la gente no quiere pasarse horas cocinando», señala. Aún no cuenta con un precio establecido para el menú de Navidad pero asegura que «será muy tradicional». En Somió Park, ya preguntan «en agosto» por la comida de Navidad, en su caso ofertarán un menú de 49 euros por persona que incluye salpicón de pescados y mariscos, ternera rellena de setas y jamón ibérico, así como música con DJ.

La ocupación hotelera, al 40% para el puente de la Constitución Poca demanda en un Puente de la Constitución que, por sus fechas parece «un fin de semana más». Quien habla es Elida Suárez, de Otea y también directora del Hotel Moderne. De media, asegura que el sector hotelero gijonés tan solo tiene, por el momento, «el 40% de ocupación» y, además, las reservas se concentran «en el viernes y el sábado». Por el momento, «va lento». Asegura Suárez que, al contrario que pasa con otras ciudades, este puente de diciembre no es uno «especialmente de éxito» para la hotelería gijonesa. Que sea solo fiesta el lunes «tampoco ayuda mucho». El público principal que viene a la ciudad en estos días suele ser «aquel que busca la nieve». Una predicción del tiempo que, con unas cuantas semanas por delante, «aún no se puede saber». Es por eso por lo que Suárez, al igual que sus compañeros de sector, confía en que «durante este tiempo se incrementen las reservas».

