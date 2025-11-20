El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Operarios de Tragsa desbrozando esta tarde en los terrenos del plan de vías sin adecuar, en las inmediaciones del viaducto de Carlos Marx. Arnaldo García

Comienza el desbroce de los terrenos del plan de vías en las inmediaciones del viaducto de Carlos Marx, en Gijón

La Policía Local vigiló las labores realizadas por encargo de Adif para garantizar la seguridad de los operarios de Tragsa en una zona donde hay al menos una veintena de personas sin hogar acampadas

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

La sociedad pública Tragsa, por encargo de Adif, ha empezado una nueva campaña de limpieza y desbroce en las parcelas del plan de vías contiguas al 'solarón' comprendidas entre el Museo del Ferrocarril y el parque de Moreda. Es la cuarta operación de este tipo que se acomete en los últimos ocho años. Anteriormente se hizo en 2023, 2021 y 2017. La Policía Local estuvo presente durante las labores, en las que se emplearon medios mecánicos, al tratarse de una zona donde la Fundación Municipal de Servicios Sociales tiene conocimiento de que hay una veintena de personas sin hogar acampadas.

Labores de limpieza en la degradada zona que fue la antigua playa de vías y actualmente espacio de asentamiento de indigentes. Arnaldo García
Imagen principal - Labores de limpieza en la degradada zona que fue la antigua playa de vías y actualmente espacio de asentamiento de indigentes.
Imagen secundaria 1 - Labores de limpieza en la degradada zona que fue la antigua playa de vías y actualmente espacio de asentamiento de indigentes.
Imagen secundaria 2 - Labores de limpieza en la degradada zona que fue la antigua playa de vías y actualmente espacio de asentamiento de indigentes.

La zona más próxima al viaducto de Carlos Marx, que va a ser derribado el próximo año dentro de la primera fase de obras del plan de vías, es la que concentra habitualmente los mayores cúmulos de basura. En ese entorno es donde personas sin hogar instalan tiendas de campa tipo iglú o fabrican sus propios cobijos, valiéndose de la maleza y distintos materiales en lo que fue en su día la playa de vías.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas y Pajares, cerrado a camiones
  3. 3 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  6. 6 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  7. 7 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  8. 8 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  9. 9

    Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias
  10. 10 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Comienza el desbroce de los terrenos del plan de vías en las inmediaciones del viaducto de Carlos Marx, en Gijón

Comienza el desbroce de los terrenos del plan de vías en las inmediaciones del viaducto de Carlos Marx, en Gijón