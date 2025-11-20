Comienza el desbroce de los terrenos del plan de vías en las inmediaciones del viaducto de Carlos Marx, en Gijón La Policía Local vigiló las labores realizadas por encargo de Adif para garantizar la seguridad de los operarios de Tragsa en una zona donde hay al menos una veintena de personas sin hogar acampadas

Operarios de Tragsa desbrozando esta tarde en los terrenos del plan de vías sin adecuar, en las inmediaciones del viaducto de Carlos Marx.

Marcos Moro Gijón Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:40

La sociedad pública Tragsa, por encargo de Adif, ha empezado una nueva campaña de limpieza y desbroce en las parcelas del plan de vías contiguas al 'solarón' comprendidas entre el Museo del Ferrocarril y el parque de Moreda. Es la cuarta operación de este tipo que se acomete en los últimos ocho años. Anteriormente se hizo en 2023, 2021 y 2017. La Policía Local estuvo presente durante las labores, en las que se emplearon medios mecánicos, al tratarse de una zona donde la Fundación Municipal de Servicios Sociales tiene conocimiento de que hay una veintena de personas sin hogar acampadas.

Labores de limpieza en la degradada zona que fue la antigua playa de vías y actualmente espacio de asentamiento de indigentes. Arnaldo García

La zona más próxima al viaducto de Carlos Marx, que va a ser derribado el próximo año dentro de la primera fase de obras del plan de vías, es la que concentra habitualmente los mayores cúmulos de basura. En ese entorno es donde personas sin hogar instalan tiendas de campa tipo iglú o fabrican sus propios cobijos, valiéndose de la maleza y distintos materiales en lo que fue en su día la playa de vías.