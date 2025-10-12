El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fallo y entrega del premio a los arquitectos de la comisaría. E. C.

La comisaría de la Policía Local de Gijón, premiada por los arquitectos asturianos

Fue galardonada en la categoría de Edificación de los premios Asturias, donde la escuela infantil Eusebio Miranda también logró un áccesit

GIJÓN.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

La nueva comisaría de la Policía Local de Gijón, que tras años de obras fue inaugurada este verano y solo está a la espera del traslado de los últimos servicios para completar la mudanza del cuerpo, ha sido galardonada como Mejor Edificación en la XXVII edición de los premios Asturias del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. El premio, fallado y entregado el viernes, reconoce el diseño de los arquitectos Fernando Serrano-Suñer De Hoyos. Marcos Cortes Lerín y Víctor Rodríguez Prada, ganadores del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento en 2017 y que en esta categoría competía contra otras 39 candidaturas. La escuela infantil Eusebio Miranda, diseñada por los arquitectos Mónica Costales y Jesús Sotelo, logró un áccesit.

