La comisión de garantías estatal mantiene a Espiño como candidata

La comisión de Garantías Democráticas estatal de Podemos admitió ayer el recurso presentado por la diputada autonómica Rosa Espiño contra el acuerdo del comité electoral provincial que la excluía del proceso de primarias para ser cabeza de lista en las elecciones municipales de mayo. «Reconocen que cumplo los requisitos, con una interpretación del reglamento en base a principios democráticos», señaló la candidata.

El motivo de la exclusión era que su incripción en Gijón se produjo el 2 de enero, cuando tendría que haber sido previa al 1 de noviembre. La comisión de garantías, no obstante, da por válido el argumento esgrimido por Espiño de que para el cálculo de la antigüedad debe tenerse en cuenta la circunscripción provincial, y no no solo la municipal. Contra esta decisión no cabe recurso. «Animamos a la participación de todos los inscritos, para que sean ellos los verdaderos soberanos que decidan sobre la candidatura de Podemos al Ayuntamiento», dijo Espiño tras conocer esta resolución. El acuerdo de la comisión de garantías cuenta con un voto particular en contra cuyo firmante destaca su «desconocimiento sobre la autoría de esa resolución».