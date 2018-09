La comisión municipal sobre 'Enredadera' llamará a comparecer a Álvarez-Cascos La directora de Servicios Sociales y tres técnicas de este organismo serán las primeras en intervenir el próximo jueves I. V. GIJÓN. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:30

La comisión no permanente creada para analizar la relación del Ayuntamiento con el caso 'Enredadera' citará finalmente al secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, para que se someta a las preguntas de los grupos municipales, si bien la decisión sobre si acude o no a esta convocatoria es voluntaria. Ayer, en una reunión para fijar un calendario de comparecencias, se rechazó una propuesta de Ciudadanos para que la llamada a personas ajenas al Ayuntamiento se decida por mayoría de los miembros, «para evitar un exceso de comparecientes que pueda dilatar los plazos de trabajo innecesariamente». Foro y Xixón Sí Puede votaron en contra. «Es curioso que Podemos cite a Álvarez-Cascos y no a la alcaldesa», señalaron desde la formación naranja, partidarios de que este proceso «no se convierta en un circo mediático». Tampoco prosperó la petición de Xixón Sí Puede para retransmitir las sesiones por 'streaming'.

El próximo jueves darán comienzo las comparecencias con la presencia de la directora de la Fundación de Servicios Sociales y tres técnicas de este organismo, para hablar sobre el contrato con Aralia. La semana siguiente acudirán el director general económico-financiero y cuatro responsables de Contratación y Modernización. Siete días después será el turno de la interventora y los responsables de Bomberos y Policía Local.