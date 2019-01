El comité electoral de Podemos anula la candidatura de Rosa Espiño a las primarias Rosa Espiño. / J. PETEIRO La diputada autonómica se inscribió en Gijón el 2 de enero, cuando para optar a la cabeza de lista debía haberlo hecho antes del 1 de noviembre M. MORO / I. VILLAR Viernes, 1 febrero 2019, 01:34

El comité electoral de Podemos para las primarias municipales en Asturias ha propuesto excluir la candidatura de la diputada autonómica Rosa Espiño del proceso para la elección del cabeza de lista en Gijón, al no cumplir con el requisito sobre el tiempo de inscripción en la agrupación local del partido.

El reglamento de las primarias exige a quienes quieran optar al primer puesto de la lista electoral «un mínimo de tres meses inscritos en la circunscripción correspondiente». Y aunque la Secretaría de Organización Estatal argumenta que ese ámbito es equivalente al de la provincia, basándose en el mismo hecho de que únicamente hay un comité electoral para toda Asturias, este último órgano cree que las normas del proceso «especifican de forma unívoca la definición de lo que conciben como circunscripción», que es «la totalidad del territorio sobre el que el órgano de representación a elegir tenga competencias». Y dado que en este caso se trata de seleccionar a los aspirantes a la Alcaldía de Gijón, el comité concluye que «la circunscripción única es Xixón, y no Asturies».

Aclarado este aspecto, el órgano sitúa como «hecho probado» que la inscripción de Rosa Espiño en la circunscripción de Gijón no se produjo hasta el 2 de enero, cuando para poder optar a liderar el cartel electoral en la ciudad debía haberlo hecho antes del 1 de noviembre. «No cumple el criterio de inscripción con un mínimo de tres meses de antelación al día de comienzo de las votaciones, y en consecuencia no puede presentarse como candidata a cabeza de lista en el proceso de primarias al Ayuntamiento de Gijón, por lo que debe ser excluida del mismo», resuelve el comité.

Posibilidad de recurso

Desde el equipo de Rosa Espiño eludieron ayer pronunciarse sobre este acuerdo, contra el que cabe la posibilidad de recurso. «Estamos estudiando el tema», se limitaron a apuntar desde Piensa Xixón, la candidatura liderada por la diputada autonómica, conformada por los críticos con la actual dirección local de Podemos. Fuentes de la otra candidatura no dan por descartada la competencia de Espiño en las primarias «pese a que no hay duda de que no cumple la norma». Las votaciones telemáticas a las primarias dan comienzo hoy y se prolongarán hasta el martes.