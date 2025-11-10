El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aspecto que presentan actualmente las obras del aparcamiento de la avenida de Portugal José Simal

El concejal de Tráfico de Gijón niega el riesgo de pérdida de las ayudas europeas por la gratuidad del aparcamiento de la avenida de Portugal

Pelayo Barcia señala que el proyecto tenía como finalidad dar servicio «a la futura estación de autobuses y de tren, dos infraestructuras aún pendientes de ejecución por parte del Principado y de ADIF, por lo que mantener su gratuidad hasta que estén operativas es plenamente coherente»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

El Ayuntamiento de Gijón reafirmó este lunes su compromiso con la futura gratuidad del aparcamiento de la avenida de Portugal, cuyas obras están ... a punto de finalizar, y garantizó asimismo su limpieza y la prohibición de acceso para vehículos de gran tamaño. El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, salió al paso de las críticas del PSOE de Gijón sobre la posibilidad de que se pierdan las ayudas europeas para esta obra ejecutada por el Principado por el modelo de gestión que desarrollará el Ayuntamiento.

