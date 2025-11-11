Nueva concentración vecinal en Gijón para reclamar nuevos accesos al puerto de El Musel

Concentración para exigir el cese del tráfico pesado en la avenida Príncipe de Asturias, el pasado miércoles, en el cruce de Cuatro Caminos, en Gijón.

María Agra Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 21:25

Los vecinos de La Calzada, en Gijón, volverán a concentrarse este miércoles por la tarde en el cruce de Cuatro Caminos para protestar por el paso diario de tráfico pesado –muchos vehículos con mercancías peligrosas– derivado de la demora en la construcción de los nuevos accesos al puerto de El Musel. Liderados por el presidente de la asociación de vecinos 'Alfonso Camín' de La Calzada, Carlos Arias, exigirán «un barrio libre de tráfico pesado y peligroso», pero también que se garantice «la salud y el bienestar de los vecinos» y «que La Calzada tenga futuro».

Ya sentaron precedente la semana pasada, cuando se concentraron cerca de medio millar de personas y cortaron los seis carriles de la avenida Príncipe de Asturias. Este miércoles, a las 18.30 horas, volverán a hacer lo mismo. Pero esta vez esperan ser muchos más.

«Queremos que se nos dé una solución, un plan con el que los camiones dejen de pasar en un plazo asumible y acompañado de un proyecto con una financiación», reivindicó Arias a EL COMERCIO, además de «visibilizar que el problema está en La Calzada, que es por donde pasan los camiones».

Trapos naranjas

Precisamente para visibilizar a los residentes afectados, los vecinos empezarán a colocar entre este miércoles y jueves trapos naranjas en las ventanas y balcones de la avenida Príncipe de Asturias para protestar contra el tránsito de tráfico pesado.

Además de la de concentración de esta tarde, la asociación vecinal 'Alfonso Camín' de La Calzada ya trabaja en nuevas movilizaciones para que no decaiga el espíritu reivindicativo y mantener las medidas de presión sobre el Ayuntamiento y el Principado, de cara a buscar avnces por parte del Ministerio de Transportes.