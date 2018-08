«El recorte en Cooperación se decidió antidemocráticamente», dicen las ONG

«0,7% dixo la ONU; retayos, dixo Moriyón»; «Construyir cuesta, destruyir ye un segundu de torpeza». Era el contenido de dos de las pancartas exhibidas ayer durante la concentración organizada frente al Ayuntamiento por varias ONGs para protestar contra la rebaja de la cuantía de la convocatoria de ayudas para proyectos de Cooperación Internacional. Megáfono en mano, Javier Arjona, de Soldepaz Pachakuti, calificaba la decisión de «antidemocrática» por haber sido adoptada sin consulta alguna «por una junta de gobierno monocolor de Foro, quebrantando al menos cinco pactos municipales, entre ellos el plan director de Cooperación que se aprobó en diciembre tras muchas reuniones e intensos debates».

Arjona hacía un llamamiento a «la edil superior» para que mediara en este asunto «y no quede en un rifirrafe entre las concejalías de Eva Illán y Montserrat López». Precisamente ayer 23 asociaciones solicitaron por registro ser recibidas por la alcaldesa para tratar sobre este asunto, petición que ya el pasado lunes se había hecho a través de correo electrónico. «Si no nos recibe, sería una torpeza más», apuntó el representante de Soldepaz, que ayer ejercía de portavoz de todas estas entidades. «Moriyón no puede dejar una imagen de manirrota porque no le cuadran las cuentas, de insolidaria por quebrar todos los pactos locales de los que hablamos y además de empatía, o al menos coincidencia en el tiempo, con algunas acciones racistas y xenófobas que se están dando en el mundo».

Aseguró que el «malestar es creciente» y añadió a la rebaja de la dotación para ayudas la tardanza con la que se han publicado las bases, «que el año pasado estaban en abril. Ahora los proyectos pueden presentarse hasta septiembre, tardarán unos meses en analizarlas y puede que hasta el año que viene no se resuelvan las ayudas. Esa incógnita nos duele, porque se han generado expectativas y allá están esperando. Las ONGs pequeñas no pueden adelantar fondos».