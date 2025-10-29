Concentración contra la violencia machista en Gijón
35 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, incluidos menores víctimas de la violencia vicaria
Gijón
Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:35
La explanada de la Gota de Leche, en Gijón, volvió a ser escenario este miércoles de la concentración que se celebra precisamente el último miércoles de cada mes contra la violencia machista. La cita fue convocada por la Plataforma Contra las Violencias Machistas, compuesta por varias entidades entre las que figuran Amamantar, APG, CSI Feminismo en Llucha, Mujeres Verdes Equo, Feminismos Podemos, Andecha, CT, Mujeres Ecofeministas Petra Kelly y Plataforma SAD Asturias.
Durante la concentración se recordó a las asesinadas este año, que ya son 35, incluidos los menores víctimas de la violencia vicaria.