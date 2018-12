Concierto COMA VI, en la sala Memphis

El jueves 20 de diciembre, a las 20:30 h., se presenta el disco recopilatorio del concurso de maquetas COMA VI, con un concierto en la sala Memphis de cuatro de las bandas finalistas PUBLIRREPORTAJE Martes, 18 diciembre 2018, 09:45

El concurso de maquetas COMA es un certamen organizado cada dos años por los Locales de Ensayo y Creación COMA, el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Gijón Teatro Jovellanos para apoyar y dar a conocer el trabajo de los grupos y solistas que utilizan los Locales de Ensayo y/o se han formado en los cursos de música de la Universidad Popular.

Un año se convoca el concurso y al año siguiente se publica un CD recopilatorio de los grupos finalistas. La sexta edición del premio tuvo lugar en 2017, y ahora se publica el CD del premio COMA VI, con 11 temas de 6 de las bandas finalistas: Carisma, Las Eléctricas, Last Titans, Nuria a Destiempo, Llego tarde y Breaking Dawn of the Blue Nebula.

El concierto de presentación del CD tendrá lugar el jueves 20 de diciembre a las 20:30 h. en la sala Memphis (C/ Linares Rivas, 1), y tocarán cuatro de los finalistas: Las Eléctricas, Nuria a Destiempo, Llego tarde y Last Titans.

La entrada es gratuita, hasta completar aforo, y se regalará a todos los asistentes un ejemplar del disco.

¿Quieres saber algo más sobre las bandas que van a actuar?

•Las Eléctricas. 7 jóvenes entre 12 y 15 años (Norah, Isabel, Mar, Elena, Maya, Inés y David) que ya han sacado disco, «Las eléctricas» y actuado en festivales como el Tsunami Xixón con un pop que va a dar mucho que hablar. Ganadoras del premio especial al Mejor Tema del concurso COMA VI, con «Escuela».

•Nuria a Destiempo. Nuria García plasma en este proyecto el resultado de varios años persiguiendo canciones imposibles en otros proyectos, como Anónima, Teoría del Caos, Nun García o 18 Días. En sus propias palabras, en Nuria a Destiempo busca «hablar de la tristeza desde la alegría y aportar un enfoque altamente comprometido con la clave de la vida: la imperfección».

•Llego tarde. Un grupo surgido de los cursos de pop-rock de la Universidad Popular que se juntaron para disfrutar, ya sea con versiones o con temas propios. Mª Luz, Marta, Colin, Rafa, J. Ramón, David y Javi intentarán transmitir lo que disfrutan de la música.

•Last Titans. Alex, «Red», Dani, Sergio y Mario hacen punk rock, han publicado un ep («Rise of the Last Titans») y han actuado en el Tsunami Xixón.

Anímate a disfrutar de estos cuatro grupos jóvenes en directo.