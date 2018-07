86 horas esperando a Pablo Alborán Ana Peláez, Carla del Valle, Alba Meiriño, Mariló García y Rebeca Vázquez, primeras en la cola. / PAÑEDA Varias fans del cantante malagueño acampan desde el martes para disfrutar mañana de su único concierto en Asturias GLORIA MARTÍNEZ GIJÓN. Jueves, 26 julio 2018, 03:34

Un artista no es un artista al completo si no existe esa persona incondicional que admira su trabajo y le acompaña en las buenas, pero más aún en las malas. Los seguidores se unen en las redes sociales para apoyar a sus ídolos, disfrutan junto a ellos de cada logro y sufren con sus fracasos. Los más fieles hacen largas colas para entrar los primeros en el concierto y ocupar las primeras filas, las que permiten la mayor cercanía posible con su ídolo. Ayer, cuando aún faltaban dos días para que Pablo Alborán (Málaga, 1989) llegase al parque de los Hermanos Castro en un nuevo concierto del festival Gijón Life, varias admiradoras estaban acampadas frente a las puertas del recinto. «Llevamos aquí desde el martes a las ocho de la mañana. Para mí Pablo lo tiene todo, es perfecto, y tenemos muchas ganas de este concierto», decía ilusionada Raquel Grande, de 34 años, que viajó desde Plasencia (Extremadura). Junto a ella, Carla del Valle, de Cangas de Onís, y Alba Meiriño, de Ourense (Galicia), esperaban al lado de la puerta de entrada al recinto donde leen, juegan a las cartas y actualizan las redes sociales para matar el tiempo hasta mañana a las 22 horas, cuando actúa el malagueño. En ese momento se habrán pasado -turnándose y con descansos, eso sí, de hecho Raquel no estaba en el momento de la foto- unas 86 horas esperando por Pablo Alborán.

¿Que cuáles son sus razones? «He pasado muy malos momentos, y la música de Pablo es la mejor cura, te ayuda a tirar para delante y también te permite evadirte del mundo», aclaraba emocionada Meiriño, sentada dentro de su tienda de campaña. Carla del Valle reiteraba sus palabras y añadía que «hace siete años tuve una depresión muy fuerte y su música fue mi única medicina». Además, Del Valle también quiere romper estereotipos: «Yo soy más de rock y heavy metal, y eso no quita que también me encante Pablo Alborán. La sociedad tiene que dejar de prejuzgar los géneros musicales», invita.

Los motivos por los que siguen a su ídolo son extensos y variados. Las madres aquí también tienen su protagonismo, como explicaba la langreana Nazaret Quintas, de 18 años. «Mi madre no paraba de poner sus canciones y desde el año pasado lo empecé a seguir yo, a conocer su música más a fondo, y me encanta», decía sonriente. «Espero que siga haciendo este tipo de música durante mucho tiempo más».

Andrea de la Calle, fan desde 2014, es una de las privilegiadas que vivió un 'meet and greet', un encuentro con el artista, una hora antes de comenzar su concierto en Barcelona. «Es un amor de persona con sus fans, nos trata genial. Y no solo me gusta por eso, sino porque las letras de sus canciones dicen muchas verdades, tienen trasfondo, y merece la pena verlo en un concierto en directo», explicaba De la Calle sentada frente a una de las tiendas de campaña. 'Mi refugio', 'Saturno', 'Prometo' o 'La llave' serán algunas de las canciones que tocará Alborán. «Elegir una es muy difícil, pero si tuviésemos que quedarnos con un álbum sería el de 'Terral'», afirmaban en conjunto Nazaret Quintas y Andrea de la Calle.

Mañana, a las 22 horas, el malagueño ofrecerá uno de sus conciertos dentro del 'Prometo Tour', una gira que comenzó al otro lado del charco, en México, el 1 de marzo, y que tendrá su fin el 21 de diciembre en el Palau San Jordi. El de mañana será el único concierto en Asturias dentro de su gira, con precio fijo de 35,20 euros, y que abrirá sus puertas a partir de las 20 horas. El momento esperado para correr y ponerse en primera fila.