«Un concurso se gana antes de empezar»

Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO
Celestino Rozada
Campeón en categoría masculina del XXXIX Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO
MARLA NIETO GIJÓN. Sábado, 10 agosto 2019, 01:58

Celestino Rozada (Porrúa, 18 de mayo de 1977) había actuado durante dos horas en Degaña el día antes de la final del XXXIX Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO. Y se impuso. Lleva un verano cargado de trabajo y el miedo a no estar al cien por cien hizo que saliera a las tablas un poco inseguro. Sin embargo, consiguió ser, por quinta vez, el vencedor del certamen en la categoría absoluta masculina.

-¿Cómo se siente después de haber sido el gran vencedor?

-Muy bien, claro. Cuesta mucho cantar en este concurso porque es el último de la temporada y las voces ya están resentidas. Se requiere gran esfuerzo y dedicación.

-¿Se lo esperaba?

-Sí y no. Sí, porque si lo hago como sé, puedo. Y no, porque siempre se debe contar con la posibilidad de fallar. Hay mucho nivel, los que están ahí son muy buenos.

-Pero ganó. Y eso que estaba muy nervioso...

-Todavía podía haberlo hecho mejor. Soy muy crítico conmigo mismo y, a diferencia de lo que suelen decir de 'sal y disfruta', yo por dentro sufro mucho porque me atacan los nervios. Y cuando eso pasa no lo disfrutas igual. De hecho, con la segunda canción, 'Puente de Ribadesella', una vez me quedé sin aire al cantarla, porque es un tema difícil que lleva muchos cambios de ritmo. Tenía miedo de que me pasara lo mismo, sin embargo, me dicen que fue la que mejor interpreté.

-Llevaba desde el año 2012 sin ganar este concurso, ¿pensó en algún momento que no volvería a imponerse?

-Yo sabía que podría volver a ganarlo. Hice un parón de dos años para coger fuerzas y aprender de los errores, pero volví con ganas.

-¿Qué ha hecho diferente esta vez?

-Creo que el jurado valoró la dificultad de las canciones que elegí, la técnica, la fuerza... El conjunto.

-¿El año que viene la tonada volverá a contar con usted?

-Si hay salud, por supuesto. Hay que prepararlo muy bien previamente, en casa, porque un concurso se gana antes de empezar.

-¿Qué tiene pensado hacer con el premio?

-Estoy grabando un disco con temas propios y versiones. Este dinero me ayudará a mejorarlo.