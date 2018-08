Condenado a dos años de cárcel por espiar el correo de su esposa durante el divorcio La titular del Juzgado de lo Penal número 3 considera probado que accedió a la cuenta personal y reenvió un mail a su abogado OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 23 agosto 2018, 03:31

El Juzgado de lo Penal número 3 ha condenado a dos años de cárcel a un gijonés acusado de espiar el correo electrónico de su esposa, con quien estaba en proceso de divorcio. Le absuelve, no obstante, de los delitos de menoscabo moral y contra la intimidad.

El procesado, A. A. C., admitió durante el plenario los cargos que pesaban sobre él, llegando a un acuerdo con la acusación pública para conseguir una reducción de la condena. Achacó lo ocurrido a que «en ese momento estaban en trámites de separación y bajo tratamiento psiquiátrico y que lo estaba pasando mal». Abundó en que «no hizo uso de los datos que revisó y que solo los miró y reenvió, pero que estaba arrepentido por ello y pedía disculpas», recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso EL COMERCIO.

La acusación particular, ejercida por el abogado Francisco Pérez, denunció los hechos delictivos ocurridos el 7 de julio de 2016. Aludía «a la clara voluntad de registrar e investigar la intimidad del correo de su esposa, habiendo accedido también el 9 de julio desde la misma dirección IP al correo de la esposa en dos ocasiones y que entre los cientos de correos que pudo revisar, procedió a enviar a su abogado personado en autos, concluyendo con que puso en conocimiento de terceras personas aquello que descubrió o conoció durante el registro del correo de su esposa, con voluntad de beneficiarse y lucrarse, pues estando en trámites de separación y pendientes los términos económicos del divorcio y de la custodia de la menor, ella manifestó que estaba de acuerdo con tener la custodia del niño, pero no con la propuesta económica. Dicho correo fue enviado al letrado del acusado el día 7 de julio».

El ministerio fiscal relataba en su escrito de acusación que «el acusado accedió al correo personal de su esposa el día 7 de julio de 2016 utilizando un dispositivo con conexión en la peluquería que regenta y accedió al correo personal, modificando su contraseña de acceso y reenviando un mail que había dirigido la mujer a su abogado, al correo de su letrado y que borró al menos un correo enviado por ella a un conocido el día 20 de julio del mismo mes que reenvió también al correo de su abogado el mismo día».

El ministerio fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, «sin que se aprecie motivo alguno a la vista de los hechos probados y acreditados para sancionar la misma conducta como constitutiva de ambos tipos por separado».

Custodia compartida

La denunciante manifestó que todo ocurrió cuando ella «estaba de vacaciones con su hijo y él lo sabía, no le pidió permiso y no tenía sus claves». En ese correo en cuestión, «ella le explicaba a su abogado las condiciones que quería para el divorcio y el acusado se las remitió a su abogado y luego le andaba diciendo que iba a pedir la custodia compartida y que se había dado cuenta que no era tan buena como parecía, que tuvo miedo y cambió la cerradura de casa y cambió las claves de todo incluso su rutina».