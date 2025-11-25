El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Sigue en directo la gala Michelin: descubre los restaurantes asturianos en la guía 2026
Palacio de Justicia de Gijón. Damián Arienza

Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón

La joven, que cuando ocurrieron los hechos en 2020 tenía 14 años, falleció el pasado mes de febrero, antes de la celebración del juicio

O. Suárez / I. Villar

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:11

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años de prisión a un joven de 25 años que besó y le hizo chupetón a una menor de 14 años cuando se encontraban en un piso de la calle de Jacques Costeau, en Gijón, en compañía de unos amigos. Además de la pena de cárcel, no podrá ejercer ninguna actividad con menores durante en un periodo de cinco años.

El hecho de que los besos fueran consentidos no exime de responsabilidad penal al procesado. «En los supuestos de menor de 16 años, nos encontramos ante una incapacidad del sujeto pasivo para prestar un consentimiento válido, por lo que resulta irrelevante el consentimiento en mantener relaciones, toda vez que por debajo de ese límite legalmente previsto se considera al menor con voluntad carente de la necesaria formación para poder ser considerada libre», recoge el fallo judicial.

Los hechos que han sido ahora enjuiciados ocurrieron en noviembre de 2020. Se da la circunstancia de que la joven, representada por la abogada Libertad González, falleció en febrero antes de 2025, antes de la celebración de la vista oral. Se tomó su declaración en fase de instrucción.

