Condenado a once años de cárcel por abusar de la hija de su sobrina La Audiencia Provincial cree acreditado que agredió sexualmente a la niña desde que tenía ocho años durante casi un lustro OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Martes, 12 marzo 2019, 03:13

El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha condenado a once años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su sobrina. La víctima tenía ocho años cuando comenzó el calvario, que se prolongó durante aproximadamente un lustro.

La sentencia señala que existen pruebas consistentes para considerarlo autor de un delito continuado de abuso sexual. Además de la pena de cárcel, le impone diez años de libertad vigilada -una vez que cumpla la condena- y dicta una orden de alejamiento y comunicación durante quince años, así como una responsabilidad civil de 15.000 euros en concepto de los daños morales sufridos por la menor.

El procesado solicitaba la libre absolución en el juicio celebrado a puerta cerrada el pasado 16 de enero. Su intención es ahora recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La Fiscalía solicitaba para él una pena de doce años de prisión. Sostenía que, «en diferentes fechas no exactamente determinadas pero al menos desde el año 2012, el procesado, de 59 años, aprovechándose de la circunstancia de que la menor, de ocho años, era hija de su sobrina y que por ese motivo acudía frecuentemente a su domicilio, comenzó a realizarle tocamientos por el cuerpo, advirtiéndole de que no debía contar nada a nadie». Según el ministerio público, y acreditado en la sentencia, en 2012 «mantuvo relaciones sexuales completas con ella, comportamiento que repitió al menos en otra ocasión posterior en fechas no exactamente determinadas pero en todo caso comprendidas entre los años 2015 y 2016, cuando la menor tenía 12 o 13 años». La niña mantuvo estos hechos en secreto hasta que finalmente el 14 de agosto de 2017 relató la situación a su madre y al compañero sentimental de ésta.

Trastorno adaptativo

La niña experimentó una situación de ansiedad episódica en el marco de un trastorno adaptativo con alteración mixta de emociones y conductas, tal y como quedó recogió en los informes de los médicos forenses y los psiquiatras que examinaron a la víctima durante el procedimiento judicial iniciado tras la denuncia de los progenitores. El tribunal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual con penetración sobre menor de 16 años del artículo 183.1, 3 y 4-d) del Código Penal, en relación con el artículo 74.1.