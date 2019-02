Condenan a una mujer por proferir insultos vejatorios a su expareja en las redes sociales La jueza le impone una indemnización de 2.000 euros por daños morales con obligación de publicar el fallo en el servicio de mensajería de Facebook M. MORO / O. SUÁREZ Sábado, 9 febrero 2019, 02:01

Una gijonesa ha sido condenada por vulneración del derecho al honor de su expareja, un hombre al que la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 da la razón al considerar probado que ella le injurió, vejó y difamó mediante comentarios despectivos publicados en las redes sociales. Los hechos juzgados se dirimieron por la vía civil.

La sentencia, que ya es firme y se encuentra en fase de ejecución, impone a la mujer, E. M. A. T., una indemnización de 2.000 euros por los daños morales ocasionados al varón, L. A. S. L. Además, obliga a la demandada a publicar en el servicio de mensajería de Facebook el contenido del fallo judicial. La víctima había solicitado en su demanda una cuantía de 3.000 euros por la vulneración de su derecho al honor.

El demandante, que fue representado or el abogado José Luis Nava Meana, fue objeto de escarnio en las redes sociales con comentarios hirientes y amenazas proferidos por su expareja, según recoge la sentencia, para menoscabar la reputación y provocarle un descrédito a ojos de los demás. Así, por ejemplo, el pasado 16 de octubre de 2017 la mujer que ha sido condenada escribió frases de este tenor en Facebook con acceso al público en general. «Es L. A. S. que está comiendo la cabeza a mi hija ke eso está penado pero ya me cansé de ser la puta tonta ke no hace nada». «Eso es mi expareja un puto maltratador psicológico intentando ir de despechado pero va mal». «Estoy cansadita de hijos de puta k maltratan y luego van de cornudos ofendidos. No sabes dónde vas acabar amiguín». «Llega temporada de matanza». «A todo cerd@ le llega su San Martín, por desgracia hay much@ suelt@».

En cuanto a las costas procesales por este pleito civil, la juez dicta que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, dada la estimación parcial de la demanda y la ausencia de méritos suficientes que justifiquen la apreciación de temeridad.

En sus fundamentos de Derecho la sentencia justifica, entre los motivos para fijar de forma ponderada una indemnización de 2.000 euros, la circunstancia de que no se haya acreditado una reiteración en los hechos por la parte demandada. «Teniendo en cuenta (...) los insultos proferidos de naturaleza evidentemente ofensiva, la gravedad de las imputaciones, pues le atribuye la condición de maltratador psicológico, y la difusión del medio empleado, sirviéndose de una red social con evidente proyección pública para amigos y conocidos y terceros en general (...) y que además se le impone la obligación de publicar el fallo de esta sentencia en el sistema de mensajería del que se sirvió para la comisión de tales hechos, lo que supone cierta reparación del daño moral causado aun cuando sea una consecuencia del restablecimiento del derecho violado», argumenta la magistrada-juez.