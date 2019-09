«Conectar por tren Cabueñes con el HUCA sería una revolución» Javier Fernández. / PETEIRO El director del Museo del Ferrocarril defiende en La Lupa de Canal 10 que «en Asturias hay margen para hacer una red ferroviaria envidiable» MARLA NIETO GIJÓN. Lunes, 30 septiembre 2019, 02:17

Asturias se enfrenta a una complicada situación en lo concerniente al ferrocarril como medio de transporte. En los últimos años, el aumento del número de incidencias y de cancelaciones, así como la falta de operativos y de una adecuada planificación de la red ferroviaria, deja a los trenes inmersos en una gran crisis. «Me preocupa que las incidencias no se tengan en cuenta, pues han dejado de ser graves porque afectan a poca gente. El servicio ferroviario de Asturias debería ser de un nivel similar al del resto de España». Así lo aseguró el director del Museo del Ferrocarril, Javier Fernández que en, en el programa La Lupa de Canal 10, abordó la situación de este medio de transporte en la región.

No obstante, cree que aún hay posibilidad de cambiar este panorama y de que la situación pueda revertir. «Hay margen suficiente para hacer una red ferroviaria envidiable; simplemente necesitamos una mejor planificación a largo plazo para acercar el ferrocarril a los ciudadanos, y viceversa». Desde su punto de vista, el mayor problema que sufre el Principado es que «no tiene un servicio de trenes fluido». Y piensa que «es muy difícil captar viajeros y muy fácil perderlos. Si la gente pierde el tren y no llega a su trabajo porque el siguiente no pasa hasta dos horas después, deja de usar este medio y elige otro». Por eso, dijo, «hay que trazar un plan bien planteado para hacer que la gente recupere la confianza. La situación ideal es aquella en la que el usuario sepa que aunque pierda un tren, tendrá otro a los cinco minutos».

Fernández, además, defendió el metrotren para Gijón: «El hecho de hacer un túnel que permita moverse por la ciudad es algo positivo. Conectar, por ejemplo, Cabueñes con el HUCA sería una revolución».

Sobre la estación intermodal apuntó que «quizás a día de hoy ya no tenga tanto sentido». Considera más interesante «crear redes, nodos interconectados donde poder realizar los transbordos». A pesar de que la gente considere el autobús como el gran competidor del ferrocarril, Fernández aseguró que «los buses tienen su propio nicho de mercado, y no es el mismo que el del ferrocarril». Sin embargo, el gran 'enemigo' de los trenes «es el coche privado. Es su gran competidor, pues Gijón es una ciudad en la que el coche se usa y se abusa», e incidió en que el tren es «uno de los transportes más limpios y seguros, y en los planes para la movilidad sostenible «ya se tiene en cuenta».