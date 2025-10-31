La Consejería de Salud da los primeros pasos para ganar aparcamiento en el Hospital de Cabueñes

La Consejería de Salud del Principado ampliará en los próximos meses el número de plazas de aparcamiento en el entorno del Hospital Universitario de Cabueñes ... para tratar de paliar el grave problema al que se enfrentan los usuarios –y no pocos trabajadores– a la hora de estacionar sus vehículos particulares cuando tienen que acudir al hospital. Tal y como adelantó en marzo EL COMERCIO, esas nuevas plazas se habilitarán en una parcela de titularidad municipal de unos 3.100 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Gijón ha cedido de forma temporal al Principado.

La parcela está situada entre el Tanatorio –a cuyo parking, de pago, recurren muchos usuarios de Cabueñes que no encuentran hueco en el entorno del hospital– y los dos estacionamientos de la zona norte, concretamente en el Camino del Piqueru, cuyos márgenes también son usados con frecuencia para aparcar pese a no estar permitido.

Está previsto que a inicios de la próxima semana comiencen los trabajos de desbroce de la finca. Una vez despejada y comprobada la situación del terreno se procederá a la planificación del aparcamiento y de sus accesos. Esta es la razón por la que fuentes de la consejería no se aventuran a precisar el número de plazas de aparcamiento que podrían ser habilitadas finalmente. En cualquier caso, teniendo en cuenta las medidas de una plaza estándar y los espacios que hay que reservar para los movimientos internos y los accesos, su número seguramente supere el centenar.

Salud llevaba tiempo buscando una solución al problema del aparcamiento en el Hospital de Cabueñes. De hecho, las conversaciones con el Ayuntamiento para poder encontrar un terreno donde ganar estacionamiento se remontan al menos a principios de este año.

Alternativas

Hace tiempo que los aparcamientos del hospital se ven saturados, sobre todo por las mañanas, lo que lleva a los usuarios a recurrir a estacionamientos más alejados, como los de Laboral Ciudad de la Cultura o los del Parque Científico Tecnológico. Cuando en estos tampoco hay suerte, el último recurso suele ser el aparcamiento del Tanatorio, de pago. Hay quien no se la juega y directamente recurre a esta alternativa porque allí sabe a ciencia cierta que encontrará aparcamiento.

Este nuevo aparcamiento que ahora se habilitará junto al Tanatorio será provisional, además de gratuito. En el proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes, cuyas obras están paralizadas desde principios de año, está contemplado un aparcamiento subterráneo. En el plan director se había planificado con cuatro plantas y más de mil plazas. También se preveía que fuera de pago. Está por ver si en los pliegos técnicos del proyecto definitivo, que prepara la Consejería de Salud, se mantienen esas características.