El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Parcela de titularidad municipal que ha sido cedida al Principado para que construya en ella más plazas de aparcamiento. JESÚS MANUEL PARDO
SANIDAD

La Consejería de Salud da los primeros pasos para ganar aparcamiento en el Hospital de Cabueñes

La próxima semana comenzará el desbroce de la parcela de 3.100 metros cuadrados cedida de forma temporal por el Ayuntamiento de Gijón

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:44

Comenta

La Consejería de Salud del Principado ampliará en los próximos meses el número de plazas de aparcamiento en el entorno del Hospital Universitario de Cabueñes ... para tratar de paliar el grave problema al que se enfrentan los usuarios –y no pocos trabajadores– a la hora de estacionar sus vehículos particulares cuando tienen que acudir al hospital. Tal y como adelantó en marzo EL COMERCIO, esas nuevas plazas se habilitarán en una parcela de titularidad municipal de unos 3.100 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Gijón ha cedido de forma temporal al Principado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  4. 4 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  5. 5 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  6. 6

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  10. 10 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Consejería de Salud da los primeros pasos para ganar aparcamiento en el Hospital de Cabueñes

La Consejería de Salud da los primeros pasos para ganar aparcamiento en el Hospital de Cabueñes