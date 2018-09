Del Busto afirma que el juzgado aún no ha autorizado el acceso a los historiales de iDental

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha asegurado este viernes que «a fecha de hoy no tenemos todavía ninguna autorización del juzgado para desprecintar las historias clínicas» de los afectados por el cierre de la clínica iDental, por lo que, según dijo, no pueden enviárselas. No obstante, reiteró su compromiso con la Plataforma de Afectados y los otros mil pacientes damnificados de «archivar y digitalizar todos los historiales» en el momento en que llegue dicho auto.

«Yo las promesas las cumplo siempre», remarcó el titular de Sanidad, quien insistió en que será fiel a lo acordado durante una reunión mantenida con el colectivo en la que les transmitió que «en el momento en que recibiésemos la comunicación del juez se lo comunicaría personalmente».

«En cuanto dispongamos de la autorización pertinente, que debe venir de un juzgado, empezaremos a trabajar con las historias», repitió, sin detallar el plazo en el que esto podría producirse. «Que hubiéramos actuado en este punto sin esa orden sería vulnerar la legalidad vigente», zanjó el consejero.

Hace apenas tres días los pacientes se pusieron en contacto con Sanidad para preguntar por el estado de sus historias clínicas y «desde la Agencia de Sanidad y Consumo se les explicó la situación». Cuando se produzca el desprecintado de los datos clínicos, subrayó Del Busto, «se lo comunicaremos. Y ellos lo saben perfectamente».