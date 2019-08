Consejos prácticos a pie de playa La Asociación Española Contra el Cáncer lanza hoy una campaña informativa en La Escalerona y Poniente MARLA NIETO GIJÓN. Martes, 27 agosto 2019, 00:42

Además de la predicción meteorológica, la hora o el estado de las mareas, la megafonía de las playas ya incluye consejos para protegerse del sol. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Asturias ha querido tomar partido y ha lanzado una campaña informativa que desarrollará desde hoy en La Escalerona y Poniente. «Su objetivo es informar a la población sobre los peligros de una exposición excesiva al sol. Pretendemos concienciar al ciudadano de la posibilidad de contraer un cáncer de piel y ofrecer una serie de pautas acerca de qué medidas tomar para protegerse», explica la coordinadora de voluntariado de la AECC en Asturias, Mónica Díaz.

Cada año, recuerda, se diagnostican en el mundo 132.000 melanomas y tres millones de casos de cáncer de piel no melanoma. Además, en España «se diagnosticaron 21.363 personas con este último tipo de cáncer en 2018», sostiene. «Es el tumor más prevenible al presentar un buen pronóstico si se detecta a tiempo», avisa. Por ello, a través de algunos consejos, quieren reducir el número de casos.

Aunque muchos piensen que por aplicar crema ya está todo hecho, la realidad es que no. Según Díaz, «los productos con un factor de protección adecuado no anulan la totalidad del efecto de los rayos solares sobre nuestra piel». La crema solar se debe entender como «un complemento a las medidas físicas, que incluyen ropa, gafas, sombrero, posicionamiento a la sombra, evitar las horas centrales del día...». Esta experta destaca que «la primera medida de fotoprotección es no exponerse al sol, y la crema es solo una ayuda, pero no garantiza el 100% de la protección».

'Lunar raro'

Muchos se diagnostican tras la percepción de un 'lunar raro' que hace saltar las alarmas. «Es fundamental el diagnóstico precoz, por lo que se recomienda estar pendientes de las manchas y lunares que podamos tener, y observar si existen causas de alerta como pueden ser una coloración heterogénea, asimetrías o bordes irregulares».Mucha gente piensa que, dependiendo del mes en el que se expongan al sol, la gravedad varía. Sin embargo, «no existe diferencia entre julio y agosto».

«La piel tiene memoria»

«La piel tiene memoria», destaca Díaz. Por eso, «hay que adoptar hábitos de vida saludables de exposición al sol desde la infancia» como estos: evitar tomar el sol entre las 12 y las 16 horas; utilizar el fotoprotector adecuado para cada tipo de piel; aplicar el bronceador generosamente media hora antes de la exposición y renovar la aplicación; utilizar gafas de sol adecuadas y gorra o sombrero; beber mucha agua para compensar la deshidratación; y protegerse igual los días nublados.