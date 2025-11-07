El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Representantes del ayuntamiento y de la entidad en el acto. Simal.

El Conseyu de la Mocedá cumple treinta años de compromiso juvenil en Gijón

El acto se celebró en La Colegiata de San Juan Bautista

E. C.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:50

Un encuentro para celebrar tres décadas de trabajo, compromiso y participación juvenil del Conseyu de la Mocedá de Gijón. Esto fue lo que se vivió en la Colegiata de San Juan Bautista. Durante el acto, se compartieron recuerdos y se miró al futuro con todas las personas, entidades y generaciones que han formado parte de la entidad.

En el aniversario, han intervenido Beatriz González, viceconsejera de derechos ciudadanos del Principado de Asturias, Jorge González Palacios, Concejal de Relaciones Insitucionales del Ayuntamiento, Claudia Lera García, presidenta del Conseyu de Mocedá del Principado, Yurena Sabio Suarez, Presidenta del Conseyu de la Mocedá de Gijón, Ariane Cuevas Rodríguez, ex presidenta del Conseyu de la Mocedá.

Desde su creación el 16 de noviembre de 1995 el Conseyu de la Mocedá ha tenido el objetivo de servir como punto de encuentro y diálogo para las asociaciones juveniles y la juventud de Gijón, actuando como su interlocutor principal ante el Ayuntamiento.

Han celebrado treinta de trabajo centrado en la promoción de la participación y el movimiento asociativo juvenil, con la principal labor de apoyar el desarrollo de estas organizaciones, creando recursos para mejorar tanto su funcionamiento interno como el desarrollo de sus actividades.

