El Conseyu de Mocedá pide bonificar en las licitaciones la contratación de jóvenes Aurelio Martín, con Álvaro Granda, del Conseyu. / C. SANTOS IU reclamará en el Pleno «medidas urgentes» para acabar con su precariedad y el PP aboga por políticas de crecimiento económico I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 1 septiembre 2018, 03:29

El presidente del Conseyu de Mocedá, Álvaro Granda, reclamó ayer al Ayuntamiento de Gijón «que empiece a trabajar y a buscar soluciones» para «revertir» la situación de la que se alerta un informe sociológico realizado en la ciudad, en el que se habla del «serio riesgo de marginación social, económica, cultural y política» al que se enfrentan los menores de 29 años, cuyo futuro solo pasa, según el estudio, por «emigrar o tener un trabajo precario». Granda recordó que si bien las competencias municipales en este ámbito son limitadas, el Consistorio «puede ser el altavoz de estas reivindicaciones para implicar a otras administraciones».

Recordó que, aunque problemas como el desempleo juvenil y las dificultades para la emancipación están muy generalizadas, «el caso de Gijón es dramático». Y criticó que no se haya dado ningún paso desde la elaboración de ese informe ya en septiembre de 2017. «Que un año después aún no se hayan adoptado medidas es para decirle al concejal que recoja a sus cosas y se vaya. En Gijón las políticas de Juventud son casi inexistentes, con una concejalía prácticamente nominativa, que no aporta nada».

Granda pidió la adopción de «medidas urgentes en temas de vivienda, empleo y formación» y planteó como opción la posibilidad de potenciar la contratación juvenil a través de las cláusulas sociales que se incluyen en las licitaciones municipales. Es decir, que cuando el Ayuntamiento saque un contrato a concurso incluya entre los criterios de valoración de las ofertas que las empresas tengan a jóvenes en su plantilla o se comprometan a incorporarlos.

Empleo, formación y vivienda

También IU ve necesario actuar cuanto antes y por eso llevará al próximo Pleno una propuesta para instar al equipo de gobierno a «consensuar en el plazo de un mes una batería de medidas prioritarias y urgentes en materia de políticas de juventud». Aurelio Martín destacó que hay acciones que no conllevan ningún coste adicional para las arcas municipales, como pueden ser la discriminación positiva a favor de los jóvenes a la hora de diseñar planes de empleo y formación o conceder ayudas a la vivienda. En la misma línea, consideró «interesante» la propuesta del Conseyu de premiar en los concursos públicos la contratación de jóvenes. «Habrá que ver su encaje jurídico».

El edil del PP Manuel del Castillo lamentó la «ineficacia» del gobierno local para resolver los problemas de la juventud y el presidente de Nuevas Generaciones de Asturias, Andrés Ruiz, abogó por promover medidas que faciliten el crecimiento económico, para reducir así el desempleo juvenil. Entre ellas, la rebaja de impuestos como la plusvalía. El PP también urgió la construcción de la residencia universitaria.