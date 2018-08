El Conseyu de Mocedá urge medidas contra la «dramática» precariedad de los jóvenes «En Gijón las políticas de Juventud son casi inexistentes, con una concejalía prácticamente nominativa, que no aporta nada» IVÁN VILLAR Gijón Viernes, 31 agosto 2018, 13:34

El presidente del Conseyu de Mocedá, Álvaro Granda, reclamó esta mañana al Ayuntamiento de Gijón «que empiece a trabajar y a buscar soluciones» para «revertir» la situación de la que se alerta un informe sociológico realizado en la ciudad, en el que se habla del «serio riesgo de marginación social, económica, cultural y política» al que se enfrentan los menores de 29 años, cuyo futuro solo pasa según el estudio por «emigrar o tener un trabajo precario». Granda recordó que si bien las competencias municipales en este ámbito son limitadas, el Consistorio también «puede ser el altavoz de estas reivindicaciones para implicar a otras administraciones».

Recordó que, aunque problemas como el desempleo juvenil y las dificultades para la emancipación están muy generalizadas, «el caso de Gijón es dramático». Y criticó que no se haya dado ningún paso desde la elaboración de ese informe ya en septiembre de 2017. «Que un año después aún no se hayan adoptado medidas es para decirle al concejal que recoja a sus cosas y se vaya. En Gijón las políticas de Juventud son casi inexistentes, con una concejalía prácticamente nominativa, que no aporta nada», lamentó. Y pidió la adopción de «medidas urgentes en temas de vivienda, empleo y formación», al margen de las que vengan recogidas para el medio y largo plazo en el plan integral de juventud.

También IU ve necesario actuar cuanto antes y en este sentido llevará al próximo Pleno una propuesta de acuerdo para instar al equipo de gobierno a «consensuar en el plazo de un mes con los grupos municipales y el Conseyu de Mocedá una batería de medidas prioritarias y urgentes en materia de políticas de juventud, así como un calendario para su implementación». Su portavoz municipal, Aurelio Martín, se adelantó al «cantar con el que van a venir de problemas presupuestarios» y destacó que hay acciones que no conllevan ningún coste económico adicional para las arcas municipales, como pueden ser la discriminación positiva a favor de los jóvenes a la hora de diseñar planes de empleo y formación o ayudas a la vivienda. «En algunos casos la solución no pasa por gastar más, sino por hacerlo de manera diferente», señaló. Consideró que el debate sobre la situación de la juventud en el concejo «es de suficiente calado» como para abordarlo en el Pleno «porque son necesarias propuestas políticas que reviertan algo que no es un mal divino, sino que se puede intervenir sobre ello. Porque lo que no puede ser es que Asturias y Gijón se acaben convirtiendo en un geriátrico».

También el PP criticó hoy la «ineficacia» del gobierno municipal a la hora de hacer frente a los problemas de la juventud y reprochó que el concejal del ramo, Jesús Martínez Salvador, se excuse en cuestiones como el desempleo juvenil en la falta de competencia municipal. «No da ninguna solución y se queda tan pancho. Es increíble que sabiendo la problemática de los jóvenes tenga la cara de decir eso. Yo como responsable político no me atrevería a presentarme delante de ningún chaval de 21 a 30 años y hablar así. A Foro le queda menos de un año de mandato y aún no ha hecho ninguna medida positiva en materia de Juventud», criticó el concejal Manuel del Castillo.

Le acompañaban los presidentes de Nuevas Generaciones del PP en Gijón y en Asturias, Carlos Álvarez y Andrés Ruiz. El primero remarcó que hay acciones que sí se pueden desarrollar desde el ámbito municipal «y por las que debería preocuparse más el equipo de gobierno, como la construcción de la residencia de estudiantes, que es fundamental para que alumnos de toda España puedan venir a Gijón a hacer sus grados». Andrés Ruiz reclamó medidas orientadas a la reactivación económica, como la rebaja de impuestos como la plusvalía o el diseño de un urbanismo «que piense en el crecimiento y no en atender los intereses de Podemos». Criticó una política de Juventud «que solo se centra en dar ruedas de prensa para presentar planes y estudios pero sin poner ninguna acción en marcha. Esto no es un problema de burocracia, análisis y papeleo, sino de gestión».